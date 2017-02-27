Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 кві, 2023 10:11
Slon_Nosov написав:
В обміннику сказали 10%, но як на мене то занадто.
за декілька тижнів й курс на 10% знизився
Мизантрóп
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Додано: Суб 01 кві, 2023 11:05
prilepskiy написав:
❗️Аптеки смогут продавать рецептурные препараты без рецепта до конца военного положения.
Соответствующее постановление Кабмина №542 было принято 7 мая 2022 года и действует до дня прекращения или отмены военного положения.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что с 1 апреля перечень рецептурных препаратов не меняется, вводится только возможность получить их по электронному рецепту.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/542 ... ceD4I#Text
стадо знову красиво розвели на гроші.
зробили місячну касу аптекам. по красоті розвели електорат...
bamper
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Додано: Суб 01 кві, 2023 11:08
Slon_Nosov написав:
хто знає де можна сдати 100 долларів
евро нема? сча на "хлебушек" еврики сдаю...
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Додано: Суб 01 кві, 2023 13:06
Slon_Nosov написав:
хто знає де можна сдати 100 долларів з затертістю в вигляді невиличкої плями, машинка купюру пропускає а банкомат не приймає. І яка зараз реальна комісія за це? В обміннику сказали 10%, но як на мене то занадто.
В іншому обміннику, в іншому банкоматі.
Якщо з комісією, то вона менше не буде.
sergey_sryvkin
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Додано: Суб 01 кві, 2023 14:29
Мизантрóп написав: Slon_Nosov написав:
В обміннику сказали 10%, но як на мене то занадто.
за декілька тижнів й курс на 10% знизився
Поки що на 5% приблизно))
asti
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Додано: Суб 01 кві, 2023 16:25
37,90 харківські обмінки на продаж нікомунепотрібного виставили курс,
а в одній центральній так взаглі космос:38,10 курс долара реально уверх підштовхують
Yuri_61
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Додано: Суб 01 кві, 2023 17:09
Yuri_61 написав:
37,90 харківські обмінки на продаж нікомунепотрібного виставили курс,
а в одній центральній так взаглі космос:38,10
курс долара реально уверх підштовхують
А Киев продает $ /37.60. неужели нашим любимым пенсионерам дадут возможность закупиться по курсу карусельщиков ?
Игорь
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