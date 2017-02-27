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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11319113201132111322

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 139
Менше 36,00
1%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
13%
18
38,00-38,50
17%
23
38,50-39,00
33%
46
39,00-39,50
12%
17
39,50-40,00
9%
13
40,00-40,50
4%
5
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
6%
9
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 16:31

  sens написав:Є різниця! Виплати. Якщо ви тримаєте умовно суму в 40-50 банків, відсотки щомісяця - виплати на картку банка де тримаєте депозит,податок на прибуток сплачує безвісно сам банк,проте купувати облігації можно де знайдете, виплати лише на "державну" картку є-підтримка. Фактично про ваші заощадження вже знає держава і податкова

:shock: Ото, например, Сенс, крайне удивится, что по облигациям, которые он продаёт у себя в приложении, он хоть что-то выплачивает на е-пидтримку.

Ну а вообще то, что справку о выплате ОВГЗ можно потом предъявить финмону - это до сих пор считалось огромным преимуществом облигаций перед депозитами.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 16:40

  sens написав:Є різниця! Виплати. Якщо ви тримаєте умовно суму в 40-50 банків, відсотки щомісяця - виплати на картку банка де тримаєте депозит,податок на прибуток сплачує безвісно сам банк,проте купувати облігації можно де знайдете, виплати лише на "державну" картку є-підтримка. Фактично про ваші заощадження вже знає держава і податкова

"Кто на ком стоял?"(с)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 16:47

To SENS
Є різниця! Виплати. Якщо ви тримаєте умовно суму в 40-50 банків, відсотки щомісяця - виплати на картку банка де тримаєте депозит,податок на прибуток сплачує безвісно сам банк,проте купувати облігації можно де знайдете, виплати лише на "державну" картку є-підтримка. Фактично про ваші заощадження вже знає держава і податкова[/quote]
Я виплати по ОВДП отримую на будь-які карти. Е-підтримки у мене навіть немає :D
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:09

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а для погашення тіла кредиту використовується такий інструмент, як перекредитовка - гасиш попередній кредит - отримуєш новий.
вважаєте, що буде достатньо бажаючих вкладатись в піраміду ОВДП без примусового викупу НБУ?

не вважаю, а знаю 8)

окрім НБУ, найбільші власники ОВДП - банки, а саме держбанки. перекладуться - чи є сумніви? :D на поточний момент з 1 613 ярдів грн боргу по ОВДП - 680 ярдів НБУ (42%), 680 ярдів - банки (42%). а в банках 73% - держбанки.

з НБУ трохи складніше перекладатися, але гадаю щось придумають ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:11

  Дюрі-бачі написав:
  prodigy написав:немає ніякої піраміди-всі погашення день у день без затримки,

Поки гроші в піраміду несуть, то проблем з виплатами нема. А в гривневу піраміду, в разі чого, занесе НБУ. Особисто я вклався в $ піраміду, але сподіваюсь восени вийти з неї...

якщо будуть проблеми по виплатам ОВДП, валютні ОВДП гадаю вас не надто врятують ;)
Shaman
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