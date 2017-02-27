Додано: Сер 17 кві, 2024 00:38

Realist написав: Навуходоносор написав: Ми потроху спускаємось до стану громадян звичайної воюючої країни, де треба рахувати буквально кожну копійку.

Тому два роки тримали, зараз - ні. Або це вимога іноземних партнерів, а можливо, попередили, що ресурси обмежені. Наразі схоже на контрольовану девальвацію гривні громадян звичайної воюючої країни, де треба рахувати буквально кожну копійку.Тому два роки тримали, зараз - ні. Або це вимога іноземних партнерів, а можливо, попередили, що ресурси обмежені. Наразі схоже на контрольовану девальвацію гривні

На жаль ми ще не почали цей процес. І не почнемо допоки наша влада не почне брати на себе відповідальність за непопулярні рішення. 10 років війни, а вони продовжують думати про свій рейтинг і відмовляються брати відповідальність за країну.

Із дорослих в країні - тільки військові та волонтери та невелика група молодих депутатів, чиновників, економістів та журналістів. Всі решта - "діти" які думають, що якщо дорослі не звертають увагу, то воно якось минеться.

Хочете менш-більш тверезої оцінки ситуації - дивіться останнє інтерв'ю Чмута.

Тай Сомик абсолютно правий. Звідки брати +70 тис/міс якщо грошей на те, що зараз не має і не буде звідки взяти. При тому, що військовим на передку потрібно хоч якось додатково компенсувати ті ризики які їх оточують.



От вам ребус. Як його розв'язати?

Без мобілізації країна не втримає лінію фронту. Із мобілізацією зменшить кількість платників податків та збільшить кількість отримувачів зарплати від держави при тому, що грошей вже не вистачає.

І як розв'язати даний ребус без дорослого, непопулярного рішення? На жаль ми ще не почали цей процес. І не почнемо допоки наша влада не почне брати на себе відповідальність за непопулярні рішення. 10 років війни, а вони продовжують думати про свій рейтинг і відмовляються брати відповідальність за країну.Із дорослих в країні - тільки військові та волонтери та невелика група молодих депутатів, чиновників, економістів та журналістів. Всі решта - "діти" які думають, що якщо дорослі не звертають увагу, то воно якось минеться.Хочете менш-більш тверезої оцінки ситуації - дивіться останнє інтерв'ю Чмута.Тай Сомик абсолютно правий. Звідки брати +70 тис/міс якщо грошей на те, що зараз не має і не буде звідки взяти. При тому, що військовим на передку потрібно хоч якось додатково компенсувати ті ризики які їх оточують.От вам ребус. Як його розв'язати?Без мобілізації країна не втримає лінію фронту. Із мобілізацією зменшить кількість платників податків та збільшить кількість отримувачів зарплати від держави при тому, що грошей вже не вистачає.

Я переконаний, що чимала кількість пасивних уклонистів, якщо питання стане руба, гроші чи Україна, виберуть перше.Отже, я не уявляю, що, крім жорсткого примусу, змусить їх іти на фронт.На цьому фоні такі дрібнички, як інфляція та дира в бюджеті, не сприймаються серйозно.А найгірше - не роблять ніяких висновків.А падати є куди і далі рейтингів... Навіть із поразкою у війні не закінчується держава, і навіть з кінцем держави не закінчується життя людини.Проблема в тому, що ми на 35(!) році виходу з " тюрми народів" зіткнулися з на 100% совковою темою - держава згадує про тебе, коли ти їй потрібен і каже, що ти їй винен за все, починаючи від незгарбного керівництва, винен, що вона тебе не слухала, і таке інше;)А про невеличкі групи молодих і дорослих я чую уже років так 25, починаючи із Озимого покоління)Це все, пробачте мені, самообман.Держава починається з законів і сумлінного їх виконання.І ніхто ще не придумав іншого шляху.Економіка починається з прибавочної вартості, і чим вона вища, тим краще.Знаєте, я теж можу наговорити купу розумних речей)... Проблема в тому, що це усе треба робити комусь, згоден абсолютно, а ми з вами цим займатися не можемо просто тому, що знаходимося геть у іншій сфері)