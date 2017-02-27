|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 кві, 2024 22:18
somilitark написав: Proofy написав: somilitark написав:
без причини літаючи кожен день то девальвуючи, то ревальвуючи гривню, це не жорсткий трьохразовий колишній еквілібріріум, але щось нервове подібне по суті.
почему вы считаете, что без причины? Есть мнение, что обменки на себя берут большую массу, кто то конвертирует
Я говорив про міжбанківську торгівлю, ще раз перечитайте моє повідомлення.
Обмінки це хвіст від собаки, весь попит на МБ.
Про що ви сказати хотіли? Я нічого не зрозумів(((
Обменники купили на поллярда больше зелени, чем продали. Откуда эти поллярда взялись, не пересичные же принесли.
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2412
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 кві, 2024 00:38
Realist написав: Навуходоносор написав:Ми потроху спускаємось до стану
громадян звичайної воюючої країни, де треба рахувати буквально кожну копійку.
Тому два роки тримали, зараз - ні. Або це вимога іноземних партнерів, а можливо, попередили, що ресурси обмежені. Наразі схоже на контрольовану девальвацію гривні
На жаль ми ще не почали цей процес. І не почнемо допоки наша влада не почне брати на себе відповідальність за непопулярні рішення. 10 років війни, а вони продовжують думати про свій рейтинг і відмовляються брати відповідальність за країну.
Із дорослих в країні - тільки військові та волонтери та невелика група молодих депутатів, чиновників, економістів та журналістів. Всі решта - "діти" які думають, що якщо дорослі не звертають увагу, то воно якось минеться.
Хочете менш-більш тверезої оцінки ситуації - дивіться останнє інтерв'ю Чмута.
Тай Сомик абсолютно правий. Звідки брати +70 тис/міс якщо грошей на те, що зараз не має і не буде звідки взяти. При тому, що військовим на передку потрібно хоч якось додатково компенсувати ті ризики які їх оточують.
От вам ребус. Як його розв'язати?
Без мобілізації країна не втримає лінію фронту. Із мобілізацією зменшить кількість платників податків та збільшить кількість отримувачів зарплати від держави при тому, що грошей вже не вистачає.І як розв'язати даний ребус без дорослого, непопулярного рішення?
Я переконаний, що чимала кількість пасивних уклонистів, якщо питання стане руба, гроші чи Україна, виберуть перше.
Отже, я не уявляю, що, крім жорсткого примусу, змусить їх іти на фронт.
На цьому фоні такі дрібнички, як інфляція та дира в бюджеті, не сприймаються серйозно.
А найгірше - не роблять ніяких висновків.
А падати є куди і далі рейтингів... Навіть із поразкою у війні не закінчується держава, і навіть з кінцем держави не закінчується життя людини.
Проблема в тому, що ми на 35(!) році виходу з " тюрми народів" зіткнулися з на 100% совковою темою - держава згадує про тебе, коли ти їй потрібен і каже, що ти їй винен за все, починаючи від незгарбного керівництва, винен, що вона тебе не слухала, і таке інше;)
А про невеличкі групи молодих і дорослих я чую уже років так 25, починаючи із Озимого покоління)
Це все, пробачте мені, самообман.
Держава починається з законів і сумлінного їх виконання.
І ніхто ще не придумав іншого шляху.
Економіка починається з прибавочної вартості, і чим вона вища, тим краще.
Знаєте, я теж можу наговорити купу розумних речей)... Проблема в тому, що це усе треба робити комусь, згоден абсолютно, а ми з вами цим займатися не можемо просто тому, що знаходимося геть у іншій сфері)
-
Навуходоносор
-
-
- Повідомлень: 2571
- З нами з: 21.09.13
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 997 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:39
Proofy написав:
Обменники купили на поллярда больше зелени, чем продали. Откуда эти поллярда взялись, не пересичные же принесли.
У вас такі цікаві вибрики, не гірше ніж у НБУ.
Мова йшла за хаотичні, нічим не мотивовані і не зрозумілі стрибки і падіння курса на безготівковому міжбанківському ринку, а ви зненацька зробили ось такий же чудернацький висновок, обмінки проковтнули на 500 мільйонів більше!
Ну повна дитяча беззаперечна дурість.
А що не могли військові і інші робітникі чи підприємці прийти в банк і купив валюту понести її в матрас?
Якщо НБУ всім наливає, то де тут обмінки?
Може обмінки, які є тільки частиною валютного ринку, може вони постачальник валюти?
За гривню на світовому ринку купують валюту?
А може обмінкам здали умовний мільярд, а вони продали мільярд сто мільйонів?
Ну було таких думок? Чи взагалі не було ніяких думок, одні висновки?
Нацбанк закриває приблизно половину попиту, він диктує правила, зрозумійте ці прості 2+2, якщо не буде наливати НБУ курс вирівняється до балансу попит пропозиція, це буде наприклад курс 100 чи 150, але все одно буде найдений баланс.
А що там проковтнули обмінки мови взагалі не було, я казав за не зрозумілий форекс гривня долар у виконанні НБУ, сподіваюсь вже все зрозуміло і не буде дитячих висновків в стилі мені так захотілось наснилось, прочитав на рашазрадофільних сайтах(((
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13033
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 673 раз.
- Подякували: 3772 раз.
-
- Профіль
-
1
5
Додано: Сер 17 кві, 2024 10:48
Навуходоносор написав:
На цьому фоні такі дрібнички, як інфляція та дира в бюджеті, не сприймаються серйозно. А найгірше - не роблять ніяких висновків.
А падати є куди і далі рейтингів... Навіть із поразкою у війні не закінчується держава, і навіть з кінцем держави не закінчується життя людини.
Це можна було б не сприймати серйозно ящо би Україна була Північною Кореєю із якої не можливо виїхати.
Ви не уявляєте яка міна сповільненої дії зараз закладена в зменшенні населення України через міграцію. А як тільки холодильники не буде за що наповнити, ця депопуляція перетне точку неповернення. І тоді точно як ви кажете Держава не зникне, вона просто повністю перейде в еміґрацію. Це я до того, що війна на першому місці, але економіка та люди які її творять - обов'язково на другому. І ці два питання не можна вирішувати окремо один від одного. ТІЛЬКИ в парі.
Навуходоносор написав:
Проблема в тому, що ми на 35(!) році виходу з " тюрми народів" зіткнулися з на 100% совковою темою - держава згадує про тебе, коли ти їй потрібен і каже, що ти їй винен за все, починаючи від незгарбного керівництва, винен, що вона тебе не слухала, і таке інше;)
У відповідь на це процитую описом іншого форумчанина.
The_Rebel написав:
Влада, влада, влада... як зручно завжди все перекладати на владу. Але ж влада у країні з демократичними виборами - це зазвичай розріз всього суспільства, там всі такі ж самі люди, як, наприклад, і тут на форумі або десь в розрізі окремої вулиці/будинку і тп. І хтозна як би себе повів кожен з нас потрапивши у владу в тій чи іншій ситуації.
Ну і не забувайте слова графа Жозе де Местра: "Кожен народ має ту владу, на яку заслуговує».
Не дурно Мойсей 40 років водив іудеїв. Потрібен був час, щоб вмерли ті, хто пам'ятав рабство. Нам теж потрібна зміна поколінь. От тільки всі чомусь мовчать про те, що діти (старшокласники які мають творити Україну в майбутньому) масово залишають країну і навряд чи сюди повернуться.
От вам ще один мега складний ребус про який ніхто навіть не заїкається, але який в перспективі буде коштувати країні дуже дорого.
-
Realist
-
-
- Повідомлень: 1721
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 2957 раз.
- Подякували: 2141 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Сер 17 кві, 2024 11:29
Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇МВФ спрогнозував курс долара до гривні до 2029 року
Як ставитеся до такого прогнозу?
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 6122
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 431 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 17 кві, 2024 11:41
Як на мене, то ці прогнози не точніші, ніш прогноз +30С в січні 2029
somilitark написав:
але все одно буде найдений баланс.
А от тут не впевнений. Якщо НБУ не буде наливати, то курс буде рости, як в Аргентині...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Сер 17 кві, 2024 11:45, всього редагувалось 1 раз.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2823
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 517 раз.
- Подякували: 377 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 кві, 2024 11:44
Дюрі-бачі написав:
Як на мене, то ці прогнози не точніші, ніш прогноз +30С в січні 2029
Через 5 років гривня може бути як 50 так і 5000 за долар)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1352
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 кві, 2024 11:59
Дюрі-бачі написав: somilitark написав:
але все одно буде найдений баланс.
А от тут не впевнений. Якщо НБУ не буде наливати, то курс буде рости, як в Аргентині...
А не треба бути впевненим чи не впевненим.
НБУ навіть взагалі без заливок валюти може однією лівою намацати баланс.
Проблема гіперінфляції, це емісійне наповнення бюджета, біда цих всіх Аргентин це те, що Уряд "бере в борг" у центробанка пусті гроші і наливає усім бюджетникам нічим не забезпечені фантикі, у нас пенсії років три не чіпали в 2014-2017-му році, дочекались поки всі погорілці збанкрутілих банків узбагоїлись, плюс імпорт помер при дефолтному девалі і все, кіно закінчилось. Запригнути літом 2015-го в безподаткові депозити майя під 25% річних і 11 % в валюті було досить багато бажаючих.
Тому для роста курса потрібен постійний попит на валюту, а якщо не друкувати гроші, то його банально не буде, плюс НБУ зробить облікову ставку в 50 чи навіть 100% річних і купа фінансових гравців захочуть зіграти в мелодію вгадай курс через рік, почнуть зливати валюту по солодкому( в їх розумінні) курсу і в якійсь момент пропозиції валюти стане більше ніж попит.
Це закони математики, не треба тут нічого відчувати)))
Киів зростає, торгують 39.75 на 39.80.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13033
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 673 раз.
- Подякували: 3772 раз.
-
- Профіль
-
1
5
Додано: Сер 17 кві, 2024 12:06
somilitark Тобто уряд має порушувати закон і не індексувати бюджетникам зарплати, пенсії? А без продажу валюти та емісії звідки взяти гривню для закривання дефіциту бюджету?
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2823
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 517 раз.
- Подякували: 377 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|34116
|36852610
|
Пон 15 кві, 2024 12:23
чик
|
|1950
|13218385
|
|
|7978
|23166962
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|