Shaman написав:де хто бачить обнулення рахунків в банках?
Если перевести деньги на счёт кота, количество денег в банке не изменится. Коварные власти загнали всех в депозиты, которые невозможно разорвать. Отток компенсируется зарплатами военных. Банки искажают статистику, чтобы не вывалиться из нормативов.
Вы прослушали краткие тезисы адептов апокалипсиса:) Объявляю конкурс на самое креативное дополнение, которое позволит игнорировать цифры
Перефразируя известное правило, могу утверждать, что 1% паникеров генерируют 99% шума.
Зы чем так примечательна цифра 800, что стоит делать ставки и готовиться к юбилею?
На правах ветерана всех современных финансовых кризисов Без потерь кризисы проходят 1% населения. Для 99% наступление кризисной ситуации это неожиданность. Просто часть из этих 99% чуть раньше реагируют и сравнительно легко отделываются.
саморазогревающий оптимизм?.. Ну, допустим. Стесняюсь спросить: а непосредственно курс продажи доллара ниже сегодняшнего "на 1 грн" когда-то будет? - В марте-апреле не случилось, не взирая на тот запланированный триггер (штатовское решение о помощи) ... Так когда теперь? В июне, конце 2-го квартала? Или уже "планы поменялись"