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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11428114291143011431

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 84
Менше 37,00
4%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
8%
7
39,00-39,50
14%
12
39,50-40,00
36%
30
40,00-40,50
24%
20
40,50-41,00
5%
4
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
4%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
2%
2
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:35

Игорь Алексеевич

Уже пол страны экономит воду и смывают унитаз раз в день.))


Звідки знаєте?
А друга половина страни скільки раз?
Це перша половина ходить до другої на горщик?
По курсу: 45 на кінець року. Записуйте!
Kate0000
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:36

  Игорь Алексеевич написав:
  Bobua написав:А енергія -- доступніша (якщо населення ще й надумається нарешті економити...)
Мыться один раз в месяц. Уже пол страны экономит воду и смывают унитаз раз в день.))

Людям, которые моются только в теплое время года (река, море, озеро, ставок) - никакой курс валют не страшен...
Victor8
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