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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 11429114301143111432 Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024? Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04 Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 86 Менше 37,00 3% 3 37,00-37,50 0 0 37,50-38,00 1% 1 38,00-38,50 1% 1 38,50-39,00 8% 7 39,00-39,50 14% 12 39,50-40,00 36% 31 40,00-40,50 23% 20 40,50-41,00 5% 4 41,00-41,50 1% 1 41,50-42,00 3% 3 42,00-42,50 0 0 42,50-43,00 0 0 Більше 43,00 3% 3 Всього голосів : 86 Додано: Чет 23 тра, 2024 09:43 GALeon написав: Shaman написав: Xenon написав: Де будуть ціни коли ел.ен. з липня стане по 5грн кВт

А бензин восени по 75-80грн за літр?

І який курс буде при таки енергоносіях? Де будуть ціни коли ел.ен. з липня стане по 5грн кВтА бензин восени по 75-80грн за літр?І який курс буде при таки енергоносіях?

а до чого ціни до ціни 5 грн? в цінах закладена поточна ціна 7 грн/кВт*г. а те, що населення почне купувати по 5 - на ціни не впливає а до чого ціни до ціни 5 грн? в цінах закладена поточна ціна 7 грн/кВт*г. а те, що населення почне купувати по 5 - на ціни не впливає

Не впливає? та невже... От - у пересічного був прибуток 10 000 грн. він 1000 платив за електрику - залишалось 9000. А потім почне платить 2000. Скільки залишиться? Ні - питання не про заощадження в матрас, а про моджливість купити інші товари.

П.С. - цифри лише для орієнтувння. Не впливає? та невже... От - у пересічного був прибуток 10 000 грн. він 1000 платив за електрику - залишалось 9000. А потім почне платить 2000. Скільки залишиться? Ні - питання не про заощадження в матрас, а про моджливість купити інші товари.П.С. - цифри лише для орієнтувння.

тобто купівельна спроможність населення впаде - наслідок ціни будуть зменшуватися [/quote]Ціни не впадуть, впаде якість товару[/quote]

Ага - а якщо пересічних ще і менше стане, то тоді взагалі ціни впадуть ще сильніше... тобто купівельна спроможність населення впаде - наслідок ціни будуть зменшуватися[/quote]Ціни не впадуть, впаде якість товару[/quote]Ага - а якщо пересічних ще і менше стане, то тоді взагалі ціни впадуть ще сильніше... Sam17a

Повідомлень: 508 З нами з: 14.01.09 Подякував: 23 раз. Подякували: 151 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2024 10:06 Shaman написав: Sam17a написав: Shaman написав: а до чого ціни до ціни 5 грн? в цінах закладена поточна ціна 7 грн/кВт*г. а те, що населення почне купувати по 5 - на ціни не впливає а до чого ціни до ціни 5 грн? в цінах закладена поточна ціна 7 грн/кВт*г. а те, що населення почне купувати по 5 - на ціни не впливає

Не впливає? та невже... От - у пересічного був прибуток 10 000 грн. він 1000 платив за електрику - залишалось 9000. А потім почне платить 2000. Скільки залишиться? Ні - питання не про заощадження в матрас, а про моджливість купити інші товари.

П.С. - цифри лише для орієнтувння. Не впливає? та невже... От - у пересічного був прибуток 10 000 грн. він 1000 платив за електрику - залишалось 9000. А потім почне платить 2000. Скільки залишиться? Ні - питання не про заощадження в матрас, а про моджливість купити інші товари.П.С. - цифри лише для орієнтувння.

тобто купівельна спроможність населення впаде - наслідок ціни будуть зменшуватися тобто купівельна спроможність населення впаде - наслідок ціни будуть зменшуватися

Як би це парадоксально не виглядало, але дійсно, є всі шанси, що інфляція (зростання цін) не буде істотно зростати разом із підняттям вартості електрики та акцизів на паливо.

У нас би могла бути класична інфляція витрат якби не величезна міграція населення та один нюанс. А саме те, що зменшення сукупної пропозиції на ринку в сучасному світі відкритих кордонів миттєво призводить до втрати долі ринку. І багато виробників які цю долю ринку довго завойовували, просто будуть різати "кости" (витрати), оптимізувати структуру та зменшувати маржу. Підняття цін теж буде, але не таке яке було б наприклад 5 років тому при аналогічних умовах. Ми це чудово спостерігаємо на тих низьких цифрах розміру інфляції які кожного місяця бачимо у звітах.

Цей процес триватиме певний час (інерційність).

Можна навіть дуже обережно спрогнозувати, що частина виробництв (особливо в продуктах харчування та побуту) перейде або ввіллється у власність великих торгових мереж. Адже той хто зараз продає - той диктує умови.



ПС: І ще. Все це не стосується товарів із нееластичним попитом. Всі ці товари будуть зростати в ціні і то суттєво та в міру своєї ваги додавати до величини інфляції. Для прикладу класичний хліб (батон) по 30 грн/шт - це тільки питання часу.



Що стосується курсу валют, то при зростанні гривневих витрат на виробництво, залишитись нашим виробникам на світових ринках та захистити наш ринок від імпортних товарів допоможе - ДЕВАЛЬВАЦІЯ.

Хочеться вірити, що вона буде помdрна та контрольована. Як би це парадоксально не виглядало, але дійсно, є всі шанси, що інфляція (зростання цін) не буде істотно зростати разом із підняттям вартості електрики та акцизів на паливо.У нас би могла бути класична інфляція витрат якби не величезна міграція населення та один нюанс. А саме те, що зменшення сукупної пропозиції на ринку в сучасному світі відкритих кордонів миттєво призводить до втрати долі ринку. І багато виробників які цю долю ринку довго завойовували, просто будуть різати "кости" (витрати), оптимізувати структуру та зменшувати маржу. Підняття цін теж буде, але не таке яке було б наприклад 5 років тому при аналогічних умовах. Ми це чудово спостерігаємо на тих низьких цифрах розміру інфляції які кожного місяця бачимо у звітах.Цей процес триватиме певний час (інерційність).Можна навіть дуже обережно спрогнозувати, що частина виробництв (особливо в продуктах харчування та побуту) перейде або ввіллється у власність великих торгових мереж. Адже той хто зараз- той диктує умови.ПС: І ще. Все це не стосується товарів із нееластичним попитом. Всі ці товари будуть зростати в ціні і то суттєво та в міру своєї ваги додавати до величини інфляції. Для прикладу класичний хліб (батон) по 30 грн/шт - це тільки питання часу.Що стосується курсу валют, то при зростанні гривневих витрат на виробництво, залишитись нашим виробникам на світових ринках та захистити наш ринок від імпортних товарів допоможе - ДЕВАЛЬВАЦІЯ.Хочеться вірити, що вона буде помdрна та контрольована. Realist Повідомлень: 1726 З нами з: 23.01.09 Подякував: 2968 раз. Подякували: 2144 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2024 10:13 Realist написав: Що стосується курсу валют, то при зростанні гривневих витрат на виробництво, залишитись нашим виробникам на світових ринках та захистити наш ринок від імпортних товарів допоможе - ДЕВАЛЬВАЦІЯ.

Хочеться вірити, що вона буде помdрна та контрольована. Що стосується курсу валют, то при зростанні гривневих витрат на виробництво, залишитись нашим виробникам на світових ринках та захистити наш ринок від імпортних товарів допоможе - ДЕВАЛЬВАЦІЯ.Хочеться вірити, що вона буде помdрна та контрольована.

звичайно, при мізерній вартості праці та її частці у собівартості, девальвація саме то що оживить економіку, а ще до неї, підняти податки, акцизи, збори, та ціни на е.е., це так, "щоб два рази не вставати" звичайно, при мізерній вартості праці та її частці у собівартості, девальвація саме то що оживить економіку, а ще до неї, підняти податки, акцизи, збори, та ціни на е.е., це так, "щоб два рази не вставати" flyman

Повідомлень: 35118 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1582 раз. Подякували: 2774 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2024 10:44 Realist написав: Як би це парадоксально не виглядало, але дійсно, є всі шанси, що інфляція (зростання цін) не буде істотно зростати разом із підняттям вартості електрики та акцизів на паливо.

У нас би могла бути класична інфляція витрат якби не величезна міграція населення та один нюанс. А саме те, що зменшення сукупної пропозиції на ринку в сучасному світі відкритих кордонів миттєво призводить до втрати долі ринку. І багато виробників які цю долю ринку довго завойовували, просто будуть різати "кости" (витрати), оптимізувати структуру та зменшувати маржу. Підняття цін теж буде, але не таке яке було б наприклад 5 років тому при аналогічних умовах. Ми це чудово спостерігаємо на тих низьких цифрах розміру інфляції які кожного місяця бачимо у звітах.

Цей процес триватиме певний час (інерційність).

Можна навіть дуже обережно спрогнозувати, що частина виробництв (особливо в продуктах харчування та побуту) перейде або ввіллється у власність великих торгових мереж. Адже той хто зараз продає - той диктує умови.



Що стосується курсу валют, то при зростанні гривневих витрат на виробництво, залишитись нашим виробникам на світових ринках та захистити наш ринок від імпортних товарів допоможе - ДЕВАЛЬВАЦІЯ.

Хочеться вірити, що вона буде помdрна та контрольована. Як би це парадоксально не виглядало, але дійсно, є всі шанси, що інфляція (зростання цін) не буде істотно зростати разом із підняттям вартості електрики та акцизів на паливо.У нас би могла бути класична інфляція витрат якби не величезна міграція населення та один нюанс. А саме те, що зменшення сукупної пропозиції на ринку в сучасному світі відкритих кордонів миттєво призводить до втрати долі ринку. І багато виробників які цю долю ринку довго завойовували, просто будуть різати "кости" (витрати), оптимізувати структуру та зменшувати маржу. Підняття цін теж буде, але не таке яке було б наприклад 5 років тому при аналогічних умовах. Ми це чудово спостерігаємо на тих низьких цифрах розміру інфляції які кожного місяця бачимо у звітах.Цей процес триватиме певний час (інерційність).Можна навіть дуже обережно спрогнозувати, що частина виробництв (особливо в продуктах харчування та побуту) перейде або ввіллється у власність великих торгових мереж. Адже той хто зараз- той диктує умови.Що стосується курсу валют, то при зростанні гривневих витрат на виробництво, залишитись нашим виробникам на світових ринках та захистити наш ринок від імпортних товарів допоможе - ДЕВАЛЬВАЦІЯ.Хочеться вірити, що вона буде помdрна та контрольована.

Блажен кто верует.

Внутренний рынок не нужно защищать от импорта.

Ибо кости уже давно порезаны в конкурентной борьбе.

И повышение налогов и цены на ээ приведет к сокращению/закрытию ряда предприятий.

Придется ряд товаров ввозить.

Люди не ломанутся массово воевать.

Люди массово ломанутся за кордон.

Правильно тут сказали выше - цены не упадут. Упадет качество.

В этой ситуации курс будет уже не важен. Если он останется стабильным, гривну печатать не будут - пенсионеры просто начнут побираться.

Если продолжится контролируемая девальвация, меньше будет желающих купить ОВГЗ, зато бюджетники выживут. ИМХО. Блажен кто верует.Внутренний рынок не нужно защищать от импорта.Ибо кости уже давно порезаны в конкурентной борьбе.И повышение налогов и цены на ээ приведет к сокращению/закрытию ряда предприятий.Придется ряд товаров ввозить.Люди не ломанутся массово воевать.Люди массово ломанутся за кордон.Правильно тут сказали выше - цены не упадут. Упадет качество.В этой ситуации курс будет уже не важен. Если он останется стабильным, гривну печатать не будут - пенсионеры просто начнут побираться.Если продолжится контролируемая девальвация, меньше будет желающих купить ОВГЗ, зато бюджетники выживут. ИМХО. Навуходоносор

Повідомлень: 2580 З нами з: 21.09.13 Подякував: 820 раз. Подякували: 1002 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 11429114301143111432 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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