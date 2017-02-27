‼️ Національний банк України готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами.
🔸 Вищезазначене обмеження буде базуватись на доволі свіжому рішенні РНБО, яке було прийняте з метою протидії нелегальному гральному бізнесу.
🔸 НБУ розглядає можливість впровадити обмеження саме для вихідних р2р-переказів з рахунків фізосіб в 100 000 грн на місяць та обмежити кількість таких переказів 30 впродовж місяця. Водночас, саме обмежень для вхідних платежів не планується.
📌 Зверніть увагу, що це обмеження стосується саме 1 банківського рахунку. Тобто за наявності кількох рахунків в різних банках Ви зможете «обійти ліміт».