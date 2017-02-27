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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 19:29
Дюрі-бачі написав: zerocool написав:
Попередження до чого?
що пора гроші виводити із системи
‼️ Національний банк України готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами.
🔸 Вищезазначене обмеження буде базуватись на доволі свіжому рішенні РНБО, яке було прийняте з метою протидії нелегальному гральному бізнесу.
🔸 НБУ розглядає можливість впровадити обмеження саме для вихідних р2р-переказів з рахунків фізосіб в 100 000 грн на місяць та обмежити кількість таких переказів 30 впродовж місяця. Водночас, саме обмежень для вхідних платежів не планується.
📌 Зверніть увагу, що це обмеження стосується саме 1 банківського рахунку. Тобто за наявності кількох рахунків в різних банках Ви зможете «обійти ліміт».
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Додано: Чет 23 тра, 2024 19:58
где нбу с социальным баксом по 36.6 на депозит
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Додано: Чет 23 тра, 2024 20:15
Забудьте. Берите по чем есть. Далее будет только вверх.
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dimo_0n
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Додано: Чет 23 тра, 2024 20:23
Це свого роду лицемірство.
Вся ця тема із дохідністю по депосертифікатам (дохідністю банків) була виключно задля стабілізації курсу. Щоб всі дивились на гривню, а не на валюту, а бізнес в той час мав якусь стабільність та працював (планував) і наповнював бюджет.
Ніякого повноцінного кредитування в умовах війни бути не може бо не можливо порахувати ризики. Ризик прильоту Калібру чи Іскандеру чи КАБу на територію підприємства що можна прорахувати? От для прикладу запитати у Ігора Григоровича Гуменного чи брав він кредити в Україні на релокацію підприємства із Харкова у Вінницю? Чи цікаві були йому такі відсотки і чи банки готові були його кредитувати.
А те що банки заробили надприбутки - так їх же ж додатково оподаткували. Тим більше що приблизно 55% банківської системи - це держбанки. Серед них такі стовпи як Приват та Ошад. Тобто фактично гроші через дивіденди все-одно повернулись в бюджет.
Так. Не кредитують банки бізнес. Банкам не цікаво, а бізнес не цікавлять такі відсотки. Щоб бізнесу стало цікаво, треба було радикально знижувати облікову ставку. Але тоді вже бізнес два рази би подумав, чи працювати чи вкласти всі обігові кошти у валюту яка вистрілила б як ракета після зниження дохідності гривні.
Отакі думки...
ПС: Офіційний курс нижче 36,6 після відміни фіксованого курсу напевне мав показати нам всім, що у нас ніби є валютний ринок. Але насправді в чому пані Гонтарева права - це в тому, що як НБУ захоче - так і буде, а відповідно ОФ курс в районі 36 - то була помилка.
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Realist
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Додано: Чет 23 тра, 2024 20:40
dimo_0n написав:
Забудьте. Берите по чем есть. Далее будет только вверх.
Да, но с таким расчётом что гривневые депо
отобьют этот рост))
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asti
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Додано: Чет 23 тра, 2024 20:48
asti написав: dimo_0n написав:
Забудьте. Берите по чем есть. Далее будет только вверх.
Да, но с таким расчётом что гривневые депо
отобьют этот рост))
Сумнівно, приспав тут всіх ИА зі своїм па 37,5. А сам в той час мабуть тарився по повній, маючи інсайд про шухер.
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remark
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Додано: Чет 23 тра, 2024 20:59
remark написав:
Сумнівно, приспав тут всіх ИА зі своїм па 37,5. А сам в той час мабуть тарився по повній, маючи інсайд про шухер.
А вы что только меня слушаете? Тогда вам вообще нечего волноваться про 5 копеек. У кого есть действительно капитал , то он не держит их в монетах, а постоянно куда то инвестирует. Ему не нужен ИА на форуме, он и сам все соображает СВОИМИ МОЗГАМИ. А для покушать для этого есть от банков кредитки с кэшами. А если в кармане минимум монет, то вам нечего волноваться какой будет курс.
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