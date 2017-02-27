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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 тра, 2024 22:31
UA написав:
Можна було б назвати "Ціна Е ОСЕЛІ"
Або "Студент! сесія прийшла"
Щось хотів сказати?
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Shaman
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Ірина_, Модератор
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