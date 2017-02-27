|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 тра, 2024 23:37
remark написав: asti написав: dimo_0n написав:
Забудьте. Берите по чем есть. Далее будет только вверх.
Да, но с таким расчётом что гривневые депо
отобьют этот рост))
Сумнівно, приспав тут всіх ИА зі своїм па 37,5. А сам в той час мабуть тарився по повній, маючи інсайд про шухер.
Да не, он говорил что запрыгнул в последний вагон и удачно слился пА 38.5, кто не успел тот опоздал
-
75stasstas75
-
-
- Повідомлень: 631
- З нами з: 02.07.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 тра, 2024 08:05
"Ще й потім різні пільги на комуналку, проїзд і т.д."
Обіцянки-цяцянки. Обіцяти можна все що завгодно, за рік-два-п'ять не буде грошей в бюджеті, будуть тільки розказувати, що маєш право.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2394
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 387 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 тра, 2024 09:08
Гривня падає. Ставки по депозитах та ОВДП теж падають. Ой не подобається мені це все...
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1270
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:18
ihorsic написав:
Гривня падає. Ставки по депозитах та ОВДП теж падають. Ой не подобається мені це все...
ЦТКкашний бусик под каждой обменкой и банком обеспечит стабильность финансовой системы
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8341
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1846 раз.
- Подякували: 2241 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:20
75stasstas75 написав:
он говорил что запрыгнул в последний вагон и удачно слился пА 38.5, кто не успел тот опоздал
но у тех, сливших тогда на
гривнедепозиты, ситуйовина с курсом пока не очень трагичная, и в июне даже "в ноль" может получиться выйти.
А может не получиться
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4806
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1616 раз.
- Подякували: 266 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:21
UA написав:
ЦТКкашний бусик под каждой обменкой и банком обеспечит стабильность финансовой системы
та ладно
у нас не пиночетовская хунта какая-то.
не обеспечит
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4806
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1616 раз.
- Подякували: 266 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 тра, 2024 11:02
🌟 Fin Blogger Award 2024 шукає найкращих блогерів фінансової та інвестиційної сфер.Чому варто подати заявку?
💸 Можливість отримати грант $5 000 на розвиток та просування вашого блогу.
😎 Отримаєте визнання у сфері фінансі серед колег та підписників.
📈 Отримайте можливість підвищити популярність свого блогу.Як взяти участь?
✔️ мати блог з аудиторією понад 2000 підписників.
✔️ заповнити заявку за посиланням
до 26 травня включно.
До 9 червня на сайті Fin Blogger Award відбуватиметься голосування. Переможці визначатимуться за кількістю голосів.
👉 Не пропустіть свій шанс
стати зіркою фінансового блогінгу!
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 6180
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 433 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|34249
|36921890
|
П'ят 24 тра, 2024 06:57
чик
|
|1960
|13245398
|
|
|7978
|23188748
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|