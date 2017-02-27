Додано: Суб 25 тра, 2024 10:33

Bobua написав: Ідея цікава, але мені здається, що тоді буде ризик наполохати НБУ. І він побіжить кудись учвал. Ідея цікава, але мені здається, що тоді буде ризик наполохати НБУ. І він побіжить кудись учвал.

Bobua написав: Дивно, що в країні нема тренду “донатити” на потреби держави програючи хоч трохи на курсових гойдайках. У держ.банках, наприклад. Дивно, що в країні нема тренду “донатити” на потреби держави програючи хоч трохи на курсових гойдайках. У держ.банках, наприклад.

Ну и прекрасно!Потом, на старости лет, будем вспоминать, как нам, простым обывателям, удалось напугать целый НБУНу и на ветке будет регулярно курс публиковаться. Я пару раз пытался с телефона что-то изобразить, но бросал эту непосильную затеюИграть на курсах в поддавки столь же сложно, как и пытаться выиграть. Проблема одна и та же - угадатьДля "донатов" достаточно просто не играть в эти игры, а жить в гривне, что я и делаю с начала войны. Думаю, что за пределами валютной ветки таких "донатеров" достаточно много. Тут у нас свой клуб по интересам, что несколько искажает общую картину.Держать эту гривну именно в госбанках нет никакой необходимости. С точки зрения глобального участия в экономике, все банки равны. Даже скирдование наличной гривны, в сложившихся условиях, тоже внесет свой вклад. Более того, исключение госбанков будет весьма комфортно для тех, кто болеет за страну, но не доверяет государству.