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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 лип, 2024 05:51
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
а як ви це бачите у країні, яка воює? хто за це має платити?
партнери (ЄС,США)
Партнер який постійно допомагає, а не на півроку зникає, в нашій країні Конституцію поставили на паузу,а вони лише допомогу.
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sens
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Додано: Вів 16 лип, 2024 10:57
Yuri_61 написав:
падіння буде таке, щоб спонукати "хомяків" здавати нахомячені долари в першому півріччі 2024 року, щоб ці хомяки бігли і кеди по дорозі до обмінок губили. Ця гра в коливання курсу характерна як для валюти так і для біткоїна.
Гра на знанні людської психології.
У першому півріччі 25 року?
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Andrey2512
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Додано: Вів 16 лип, 2024 11:06
Andrey2512 написав: Yuri_61 написав:
падіння буде таке, щоб спонукати "хомяків" здавати нахомячені долари в першому півріччі 2024 року, щоб ці хомяки бігли і кеди по дорозі до обмінок губили. Ця гра в коливання курсу характерна як для валюти так і для біткоїна.
Гра на знанні людської психології.
У першому півріччі 25 року?
Може раніше,все-таки вибори президента в США мають суттєве значення для більшості.
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sens
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Додано: Вів 16 лип, 2024 11:59
Розклад схожий на березневий. Певно, НБУ буде відпускати курс приблизно по 10 - 15 коп/день, якщо ще й зможе тримати такий темп. Зараз на МБ 41,27
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Visky
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Додано: Вів 16 лип, 2024 12:23
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:Зміни в міжбанківських платіжних операціях в Україні в національній валюті: що пропонує НБУ
Як Ви ставитеся до цих змін НБУ? Поділіться, будь ласка, в коментарях.
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Ірина_
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Додано: Вів 16 лип, 2024 13:15
"Команда фахівців МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами. Дискусії фокусуватимуться на податково-бюджетних планах влади на друге півріччя поточного року та середньострокову перспективу"
потужне обговорення "як будуть щіпать гусєй".
підняття військового збору - думаю точно вже пора, 11-й рік війни все таки.
а ще можуть пообіцяти мвф, що будуть доїти ухилянтів.
ПДВ +2% такоє...
особо більше нема що кредиторам показати, хіба що продовжити брехати що все ок ))
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sergey_stasyuk555
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Додано: Вів 16 лип, 2024 13:28
sergey_stasyuk555 написав:
особо більше нема що кредиторам показати, хіба що продовжити брехати що все ок ))
Економіка це не про брехати, все чудово МВФ бачить що коїться і в нас, і в бензоколонці.
Як правило під час війни справа доходить до продуктових карток на мінімальних нормах і навіть тим хто безпосередньо воює не завжди є можливість принципово більше насипати, тому вважаю, що треба радіти сьогоднішньому рівню.
По курсу, МБ 41.28 на 41.30, готівка найвужче 41.33 на 41.55, дрібниці, головне життя і здоров'я, а не ці комарині укуси)))
Востаннє редагувалось somilitark
в Вів 16 лип, 2024 15:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 16 лип, 2024 14:40
на чому ріст 50 коп за день ?
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yama
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Додано: Вів 16 лип, 2024 14:53
yama написав:
на чому ріст 50 коп за день ?
Підтримую запитання.
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Investor_K
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Додано: Вів 16 лип, 2024 15:06
Підтримую, знову спекуляції на міжбанку
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sens
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