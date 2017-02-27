Додано: П'ят 19 лип, 2024 19:18

Shaman написав: Proofy написав: Когда ставку к 20 собираются наращивать?

Поигрались в профессионалов пора и честь знать. КогдаПоигрались в профессионалов пора и честь знать.

а навіщо піднімати ставку? а навіщо піднімати ставку?

Ставка в усьому світі по суті єдиний інструмент керувати грошовими потоками.Ось наприклад пан Флаймен, подивився на графік курса долара за минулий рік, він майже не змінювався і був на рівні 38 гривень за долар, подивився на ставки по ОВДП, а вони цілий рік були під 18% річних.Прикинув, може бути профіт.Здає долар по 38.5 в березні, дуже вигідно на перший погляд і пірнає в ОВДП на трохи менше ніж 1.5 року.На що орієнтувався пан Флаймен? На фактичні показникі минулого періоду, як кажуть в Одесі: він такий розумний, як моя дружина потім))Але що почав робити НБУ? Він став знижувати облікову ставку, тобто автоматом дохідність грнінструментів рухнула і ще на біду курс почав зростати.Пересічний хом'ячок бере калькулятор в руки і починає рахувати, здав по 38.5, накрутив по ОВДП максимум 4%, а продаж вже 42!!!! Не зходиться? Невже я десь прорахувався? Що пішло не так, план був супер, хто це зробив?Так що багато "інвесторів" починають мітушитись, так що робити? Продавати ОВДП і бігом стрибати в скв? Чи чекати поки відсотки відіб'ють вльоти по курсу? А як далі буде себе поводити НБУ і курс валюти?Ось я і казав раніше, ставка може затмарити очі жадібним пересічним і вони будуть розраховувати на таку логіку, мовляв нічого, якщо девал буде 10% за рік, головне щоб ставка була наприклад 20%, тобто щось заробити.Якщо взяти цей рік, то ситуація погана для "патріотизма" в очах таких інвесторів.Курс вже зробив за півроку більше 10%, а ставки падають і не перекривають девал, тому багато хто зараз чухає потилицю: що робити? Сидіти далі чи перевертатись в валюту.Ось для чого потрібна висока ставка, зняти надмірну пропозицію національної валюти з ринка, не важливо це валютний ринок, чи ринок товарів та послуг.Кажуть побіг пан Флаймен вже продавати ОВДП і стрибати в валюту, скінчився "патріотизм" яким він хизувавсяп.с. Перевірена обмінка чомусь світить широко: 41.80 на 42, треба уточнювати чому так, але я поки поза справою, тому більше інформації не можу дати)))