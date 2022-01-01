А нахіба вона тут потрібна, просто цікаво?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 сер, 2025 07:44
Додано: Чет 28 сер, 2025 13:04
Подскажите пожалуйста в каких тумбах тут пополнять кредитку налом чтобы сразу на счет заходило и без комиссий?
Додано: П'ят 29 сер, 2025 17:23
Жлобус і його 400к Цікаво, що розділ з лімітами зробили, а цей там показати не захотіли. А розрахуватися карткою у магазині він теж тепер не дасть?
Додано: П'ят 29 сер, 2025 22:09
По карткам глобусплю й глобусплюлайт sms не безкоштовні ? дефолтно не відключені ?
Додано: Нед 31 сер, 2025 07:44
Re: Банк Глобус
Дефолтно відключені.
Безкоштовні сповіщення приходять у додаток, в ньому ж можно підключити СМС.
Додано: Нед 31 сер, 2025 17:48
Подскажите, как всё происходит на практике, если кто сталкивался, а то от горячей линии невозможно получить вразумительного ответа.
Вопрос такой. Нажал некоторое время назад кнопку вывода кешбека, баланс карты на сумму кешбека увеличился, но сумма к оплате за использованный кредитный лимит обычно ж через кучу времени уменьшается на сумму кешбека. Если до 18:00 сумма долга так и не уменьшится, то будет считаться, что кешбек в погашение долга не засчитан? Или, если нажал кнопку вывода кешбека, и сумма кешбека отразилась в балансе, то сумма кешбека всё равно будет засчитана как проведенная до 18:00, даже если реально проведется после 18:00?
P.S. А вывод кешбека вообще проводится по счету в воскресенье?
Додано: Нед 31 сер, 2025 18:17
Re: Банк Глобус
так вже працює Пошук по Форуму
viewtopic.php?p=5881113#p5881113
|