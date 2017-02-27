невизначений. все одно ще можливі різні варіанти...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 лип, 2024 22:03
Додано: Нед 21 лип, 2024 22:13
Додано: Нед 21 лип, 2024 23:42
І вибрав слабеньку, як на мене, Камалу. Хоча по іншому він і не міг поступити, так як вона наступна в списку і не зрадила його (підтримувала до кінця). От хз тоді хто для нас краще. Моя думка така: з Трампом є шанс зупинити війну переговорами. У нього хоч якась харизма є і може щось з того вийде. Крім того він уже пообіцяв, тож не "по-пацанськи" буде виглядати, якщо не зробить цього. З іншого боку, це може бути пусте передвиборче балабольство. Що він досяг переговорами з Кімом минулого разу? А розмов скільки було... Тож якщо війна буде продовжуватися, то краще Камала, тоді допомога може бути більш-менш стабільною, хоч і невеликою, бо з Камали лідер ніякий. А Трамп з Венсом можуть взагалі відмовити Україні у подальшій допомозі, якщо з переговорами нічого не вийде. Наприклад, путін впреться в нездійсненні умови (передачу йому території областей, які він записав у свою конституцію). Ну і є ще 3й варіант, що однопартійці не схвалять вибір Байдена і оберуть більш сильного кандидата (Ньюсома, наприклад)
Додано: Пон 22 лип, 2024 05:16
The_Rebel Тут така штука. Є версія, що Байден наче от-от оголосить про дострокове завершення його президенства. Т.ч. в/о Президента стає Харріс. Демократи дивляться на її рейтинг на цій посаді і вирішують кого висувати. Чомусь серед інших кандидатів не розглядається Держсекретар Блінкен. Ну, можливо поставлять на преференційного кандидата для крупних штатів, виборці яких не визначили явного лідера, якщо рейтинг Камали буде поступатися йому. Поки демократи перенесли з'їзд на пізніший термін
|