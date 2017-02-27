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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11711117121171311714>
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 12:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Victor8 написав:Да и в "замораживании вкладов населения" в Украине сейчас нет острой необходимости.
Эта ситуация может изменится и через 5мин. раша может бахнуть и тогда всё может поменяться.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 12:52

  Игорь Алексеевич написав:
  Victor8 написав:Да и в "замораживании вкладов населения" в Украине сейчас нет острой необходимости.
Эта ситуация может изменится и через 5мин. раша может бахнуть и тогда всё может поменяться.

В первую очередь для раши.
Доллар США сразу станет 1000 рублей, а может быть и 2000 рублей...
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 13:00

Нічого страшного))

  foxluck написав:
  Успіх написав:То що такого поганого буде в тому, що ви всі поклали свої ЗАЙВІ кошти на 6-12міс. на депо, а держава добровільно-примусово за вас ваші ЗАЙВІ кошти заморозить на 2-3роки?

Погано те що потім ще років 30 гроші на вклади чи в економіку нести не будуть

Скільки минуло років від "згоряння грошей на зберкнижках" до "понесли гроші на депозити"?
15?
Але ж не 30!!!
І то було "згоряння", а не "заморозка на 3роки і виплати після" ;)

Тож вангую, що після такого, люди десь рік-два поплюються і... знову понесуть на депозити :mrgreen: - особливо, якщо ще й відсотки гарні запропонують банки :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 13:11

  Миша-клиент написав:Сегодня у Райффа курсопад, курс пока показывает 41,62

Реготав, коли отримав цю розсилку від Райфа
Обмінка:

USDUAH 41.57/41.65
EURUAH 44.13/44.25
GBPUAH 52.80/53.10
CHFUAH 47.40/47.70
CADUAH 29.40/29.80
EURUSD 1.0600/1.0650
PLNUAH 10.20/10.28
CZKUAH 1.65/1.80
USDTUAH 00.00/00.00
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 14:52

  Hotab написав:
  Миша-клиент написав:Сегодня у Райффа курсопад, курс пока показывает 41,62

Реготав, коли отримав цю розсилку від Райфа
Обмінка:
USDUAH 41.57/41.65
EURUAH 44.13/44.25

А всё ещё сегодня у Райфа в приложении:
USD: 41.30 / 41.54
EUR: 43.49 / 44.03
Даже на карусель в комплексте с той обменкой хватит. Действительно, смешно :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:07

moveton
Крута карусель.
41.55/…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:41

  Hotab написав:moveton
Крута карусель.
41.55/…


уже 41,49
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 16:38

Сміхуєчками не поспішав зраня і купив па 41,49. Най будЕ. :)
Смішно буде як ще нижче спустять.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 17:01

  alex lem написав:Сміхуєчками не поспішав зраня і купив па 41,49. Най будЕ. :)
Смішно буде як ще нижче спустять.


задум пана Пишного була такий, імхо: усі очікували зростання долара на НР.
А він вирішив набагато раніше підняти курс долара, а тепер в дійсності буде навпаки: десь в кінці січня 2025 року на початку лютого долар буде вже па 39,0
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 06 гру, 2024 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 17:24

  Yuri_61 написав:
  alex lem написав:Сміхуєчками не поспішав зраня і купив па 41,49. Най будЕ. :)
Смішно буде як ще нижче спустять.


буде па37,40
ще мене згадаєте
і будете передо мною вибачатися за образи в мою сторону за мій прогноз па37,
задум пана Пишного була такий, імхо: усі очікували зростання долара на НР.
А він вирішив набагато раніше підняти курс долара, а тепер в дійсності буде навпаки: десь в кінці січня 2025 року на початку лютого долар буде вже па 39,0 а до кінця квітня 2025 року буде па37.40
але, курс па 42 повернеться все одно, але коли цього захоче він

вибачатися передімною, мої кривдники, будете всі разом, не по черзі, на це в мене немає бажання

Дурний думкою багатіє, а багатий грішми. Ваші ,,прогнози,, що доляр подешевшає, відірвані від життя. Ви не зрозуміли що ,,подешевшає,, я писав що Райф на годину з 16 до 17 раптом ще пару копійок скине.
ПА 37 буде хіба що купить в міняли розкрашений дитиною фломастерами хвайний мериканський папірець. :wink: :wink:
alex lem
 
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