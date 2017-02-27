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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 09:46
Сибарит написав: Успіх написав:
В ідеалі - було б класно, якщо б декілька форумчан таке зробили
- але вже не в атб, а в інших тц/магазинах.
Зачем эти косвенные методы?
Там просто не вистачає розуму зрозуміти що різниця в цінах може бути не лише наслідком інфляції, а і наслідком урожаю-неврожаю в сільському господарстві,температурних коливань,стану справ на фронті, стану енергосистеми та інших факторів які прямо чи непрямо на це впливають
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 10:54
Серия сниженных ставок за последние несколько дней, включая масштабное смягчение сразу на 0,5% в Швейцарии и Канаде и на 0,25% в Европе, помогла резко укрепить доллар США, пишет Reuters.
USD вырос на 1% по отношению к евро, на 1,6% по отношению к швейцарскому франку и на 1,8% в паре с японской иеной.
Доллар США также получил импульс от роста доходности казначейских облигаций, так как инвесторы сократили ожидания агрессивного смягчения политики в США в следующем году. Рынки по-прежнему уверены в снижении ставки ФРС на следующей неделе, но практически отказались от ожиданий смягчения в январе 2025 года — шансы такого сценария оцениваются в 20%.
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 11:11
Сибарит написав:
...
ЗЫ в среднем ивыше ценовых сегментах ассортимент столь стремительно сокращается, что возможность повторить покупку через год выглядит маловероятной.
"Сто-пудово!", касается всего сегмента, идет не только рост цен (особенно заметный срравнивая с до-военными ценами), НО и заметное сокращение, замена ассортимента на более дешевые аналоги (И/ИЛИ - с более дешевыми ингредиентами), А ТАКЖЕ - с удорожанием ценника (в т.ч., и за счет уменьшения упаковки: был литр - стало 850 мл, встречается уже понижение и до 720, напр.; или - 500 г. - стало 360)...
ХОТЯ, рост цен - НЕ удивляет с учетом роста очевидных издержек/расходов, курса инвалюты и падения внутреннего производства.
В том же "метро" - ассортимент процентов на 50 - обновился, часть привычного ассортимента - пропала, у них появились уже "лишние" площади для сдачи в аренду...
Напр., перед войной посуда из нержавейки была и индийская, и китайская, сейчас индию - не вижу...
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