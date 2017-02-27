Кілька десятків тисяч (що потрібно було терміново) перевернув в євро нижче 1.15
Але ще чимало залишилось і щось не радує тенденція.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 чер, 2025 21:44
Кілька десятків тисяч (що потрібно було терміново) перевернув в євро нижче 1.15
Але ще чимало залишилось і щось не радує тенденція.
Додано: П'ят 13 чер, 2025 08:05
Додано: П'ят 13 чер, 2025 08:20
Investor_K
Залишилось чимало, але то все для себе, для вас там нема 😅
Купував. Але пізно почав, портфель не довів навіть 50/50. Долар суттєво переважав і досі переважає.
Додано: П'ят 13 чер, 2025 09:37
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 13 чер, 2025 10:48
Додано: П'ят 13 чер, 2025 13:49
Investor_K
Нажаль це правда
Але я не довірю капітали літній людині. Великі ризики проміняти трою на океанічне узбережжя, хоча б останній рік життя…
Додано: П'ят 13 чер, 2025 18:03
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