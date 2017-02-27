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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11906119071190811909
Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 11:46

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення

Ймовірний дефолт США: як Америка може похитнути світову економіку

Чи вважаєте Ви можливим дефолт США вже цього року, чи це радше політичний тиск?
Ірина_
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