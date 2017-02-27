yama написав:У мене індекс снікерса ,( а не бігмака) на почтку війни снікерс з 3х шматків був в районі 38 до 42 і досить довго так тримавс зараз 63 ((( от вам і реальна інфляція
С той потребительской корзиной, по которой определяется официальная инфляция, прожить, конечно, трудно. Но питаться одними сникерсами и одеваться в обертки от них - это вообще за гранью добра и зла, хоть и по-богатому 😁
yama, рано на себя руки накладывать, не обязательно брать по 63. Хотя "нормальные пацаны" берут конечно же по 63.
Yama вочевидь "нормальний пацан" На початку війни той Снікерс в АТБ був по 30 грн, а не по 40 А потім стало по ~40, може в минулому році
sergey_sryvkin Нормальні пацани ціну снікерса взагалі не знають. Хіба що якщо робота, що треба перебитись якось до нормального столу і по-іншому ніяк. Але це не про Яму, який рідко виходить з дому, бо ТЦК працює, а Яма ухилянт.
Hotab написав:sergey_sryvkin Нормальні пацани ціну снікерса взагалі не знають. Хіба що якщо робота, що треба перебитись якось до нормального столу і по-іншому ніяк. Але це не про Яму, який рідко виходить з дому, бо ТЦК працює, а Яма ухилянт.
Мені особистий кухар готує дієтичне. Але головне -як вам євро, друзі? Дайош 1,5?
Hotab написав:sergey_sryvkin Нормальні пацани ціну снікерса взагалі не знають. Хіба що якщо робота, що треба перебитись якось до нормального столу і по-іншому ніяк. Але це не про Яму, який рідко виходить з дому, бо ТЦК працює, а Яма ухилянт.
Мені особистий кухар готує дієтичне. Але головне -як вам євро, друзі? Дайош 1,5?
yama написав:У мене індекс снікерса ,( а не бігмака) на почтку війни снікерс з 3х шматків був в районі 38 до 42 і досить довго так тримавс зараз 63 ((( от вам і реальна інфляція
С той потребительской корзиной, по которой определяется официальная инфляция, прожить, конечно, трудно. Но питаться одними сникерсами и одеваться в обертки от них - это вообще за гранью добра и зла, хоть и по-богатому 😁
yama, рано на себя руки накладывать, не обязательно брать по 63. Хотя "нормальные пацаны" берут конечно же по 63.
як как метеоролог сравниваю в одном и том же магазине сейчас и три года назад. Если поехать в другой магазин \ в другой город или вообще на оптовую базу и купить ящик то можно кончено и дешевле найти .
sergey_sryvkin написав:Yama вочевидь "нормальний пацан" На початку війни той Снікерс в АТБ був по 30 грн, а не по 40 А потім стало по ~40, може в минулому році
пол часа ехать в АТБ и еще пол часа назад за сникерсом ? ок учту