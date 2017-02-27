«Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів про вступ України до ЄС», — заявила Урсула фон дер Ляєн. Щоб вступити в ЄС – необхідно виконати умови. Фактично – це і є кластери. Їх 6 штук. Вони включають в себе різні аспекти.
Але 1 кластер – це найважливіший. Його називають Fundamentals, тобто основний, фундаментальний.
На малюнку він темно-фіолетовий зверху.
Самі бачите, що туди входить: «Судова система і основні права», «Юстиція, свобода та безпека», «Державні закупівлі», «Статистика», «Фінансовий контроль» + «Економічні критерії», «Функціонування демократичних інституцій», «Реформи державного управління».
Переговори щодо фундаментальних питань розпочинаються першими та закриваються останніми, а прогрес у рамках кластера фундаментальних питань визначатиме загальний темп переговорів.
Тобто відкриття 1 кластера – це великий крок. Але попереду ще дуже багато роботи, і найголовніше – впевнено йти в цьому напрямку.