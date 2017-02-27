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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 лип, 2025 10:24
Victor8 написав: unicdima написав:
які прогнози по євро? Бо треба буде
По факту сегодня уже 1,18.
Не понимаю, на чем такой рост евро к доллару США...
напевне на балансу попиту та пропозиції.
але на відміну від гривні, цими парами торгують на багатьох площадках - навіть не знаю, чи є десь зібрана в одному місці інфо, чи треба мати доступ до відповідних торгів.
а факторів, які впливають на рішення обміняти валюту - взагалі безліч. до того ж багато операцій не пов'язана з курсовими коливаннями.
тому навіть для гривні визначити один-два фактори, що впливають - це найчастіше завдання, яке не можна виконати. а для євро-долар - це просто розмови
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Додано: Сер 02 лип, 2025 14:43
Victor8 написав: unicdima написав:
які прогнози по євро? Бо треба буде
По факту сегодня уже 1,18.
Не понимаю, на чем такой рост евро к доллару США...
підняття держ боргу на 5 трюлів
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