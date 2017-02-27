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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 4.8 5 12
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Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 11:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:Що там по Райфу чутно, буде курсопад цієї п'ятниці чи ні?
Може в понеділок
lamal
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 12:06

  lamal написав:
asti написав:Що там по Райфу чутно, буде курсопад цієї п'ятниці чи ні?
Може в понеділок
Пробачте, це ваші здогадки чи інсайд?
asti
 
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