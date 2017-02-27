Успіх написав:Але це все дрібниці/дурниці порівняно з цінами на цьогорічні фрукти! Полуницю/черешню/малину/чорницю/абрикос і т.п. - можна брати за дві щоки!
Долярчику, пагода
А при чому тут буддисти ? Не плутайте з анекдотом - «если в кране нет водьі значит виноватьі москали , если в кране есть вода значит москаль на… туда» . И только в такой вариации а не то что вьі подумали.
Ще раз, як я тут напишу з натяком про високі/дурнуваті ціни на продукти - киньте мені камінь в монітор!😁 Але!!! Але щоб камінь кидав пенсіонер з пенсією 4 000грн! Кидав пенсіонер камінь і кричав: "та я за свою пенсію в 4Кгрн можу ого-гоооо і ще ОГО!!!"😅
Ще раз, як я тут напишу з натяком про високі/дурнуваті ціни на продукти - киньте мені камінь в монітор!😁 Але!!! Але щоб камінь кидав пенсіонер з пенсією 4 000грн! Кидав пенсіонер камінь і кричав: "та я за свою пенсію в 4Кгрн можу ого-гоооо і ще ОГО!!!"😅
yama написав:Ви - просили , атб - зробили, відкрили в 15 хв від мене . Тож хто там казав про сснікерс в АТБ за 40 грн ? https://ibb.co/5WFzz4RF Рахуйте по атб кажете було по 30 ? -47,7 ( зараз ) = 17,7грн . в магазині порід як на ціннику без знижки . Знижка то таке.
Десь так. +50% за останні 2-3 роки М'ясо, сир - аналогічно.
Ще раз, як я тут напишу з натяком про високі/дурнуваті ціни на продукти - киньте мені камінь в монітор!😁 Але!!! Але щоб камінь кидав пенсіонер з пенсією 4 000грн! Кидав пенсіонер камінь і кричав: "та я за свою пенсію в 4Кгрн можу ого-гоооо і ще ОГО!!!"😅
а з мінімальною пенсією ? ні ? Розмір мінімальної пенсії без урахування віку та стажу у 2025 році становить 3038 грн.
Hotab написав:orest На вашу думку зараз більш різонебл здійснювати подальше скирдування в євро?
Я значно наростив частку євро за рахунок долара в періоди коли кроскурс був нижче 1,06. Зараз на локальному піку планував трохи зіграти, але в момент події був в Данії. Тому нижче 1,12 трохи добрав за грн. Думаю, що до 1,16 можна робити як за грн так і за дол. Критичними періодами на подумати поки бачу в районі 9 липня, коли пройде 90 днів заморозки тарифів для всіх, крім Китаю, і 12 серпня коли мали б закінчуватися ігрища Вашингтону і Пекіну. Трохи аргументів для роздумів і, раптом, якісної дискусії: 1. Торговий баланс ЄС непристойно профіцитний, як на теперішній час 2. Експорт з ЄС максимально диверсифікований і США займає зараз значно менше ніж 20% його 3. Значний ріст ВПК ЄС (на фоні значного остраху світу купувати озброєння в США) робить експорт ЄС ще якіснішим 4. ЄС має важіль на США (якщо слова Трампа не виявляться маренням деменційного діда): це зріджений газ, імпорт якого в ЄС виріс в цьому році на більше ніж 40%. Дзеркальні мита на нього не викличуть захоплення в друзів президента США. А газу вистачає і в ЄС і в Катару. 5. Крім торгівельного балансу є ще платіжний. А в умовах, коли американські трежурки нікому не потрібні, а вільних грошей в світі овер багато, чи не єдиною альтернативою є цінні папери ЄС. Це також аргумент.
Я нікого ні в чому не переконую. Але ми вже кілька років живемо в світі де все міняється з швидкістю 1-3 місяці. Ігнорувати ці реалії і довго залишатися в полоні не актуальних переконань небезпечно. Те що зараз відбувається ще пів року тому здавалося неймовірним. Через пів року ми всі знову можемо бути дуже здивовані, але певні фундаментальні речі перемальовуються досить чітко, як на мене.
Не виключаю можливості того, що можуть виникнути інші важливі чинники, які відкорегують ситуацію.
Окремо треба слідкувати за "навчаннями" 3,14дарів і бульбашів в білорусії. Якщо справді відбудеться військова агресія на якусь країну НАТО, можуть бути варіанти. Тут маю припущення, що все буде не так страшно. США, в разі біди в Тихому океані, не дадуть собі ради без Британії та Франції. А якщо США кине ЄС у випадку теоретичного Сувальського коридору, то НАТО буде поховано і США залишаться самі. Підозрюю, що кремлядь знову провокують на потрібний крок, щоб: відтягнути сили з України; остаточно добити рашистів і лишити Китай на одинці. Я не вірю, що Трамп зможе ще довго безкарно принижувати весь цивілізований світ і США. Надто великі сили зараз ображені (дипломатично кажучи) в США і світі Трампом і його блазнями...
ВАС похвалив GPT чат але він має зауваження
Твоя аналітика виглядає досить тверезо, і загалом я погоджуюсь із багатьма тезами. Водночас є кілька нюансів і потенційних "підводних каменів", які варто враховувати для повнішої картини — як з боку ЄС, так і США, Китаю, глобального гравця типу ОПЕК, та навіть нейтральних країн.
Ось аналіз по пунктах: 1. Торговий баланс ЄС профіцитний
✅ Згоден, але:
Частина цього профіциту формується за рахунок високих цін на індустріальну продукцію, зокрема ВПК і технологічного експорту.
Проте попит на таку продукцію в глобальному масштабі дуже чутливий до геополітичних ризиків і до зміни умов фінансування.
У разі турбулентності (поглиблення американсько-китайської торгової війни, падіння глобального попиту чи ембарго від США) – цей профіцит може швидко «випаритись».
2. Диверсифікація експорту ЄС
✅ Абсолютно вірно — частка США в експорті ЄС менше 20%, зростає частка країн Азії, Близького Сходу, Африки. ⚠️ Контраргумент:
Диверсифікація не означає захищеність. Ринки в Африці, Азії, Латинській Америці — більш ризиковані, в т.ч. з точки зору стабільності платіжних систем, логістики та політичних обмежень.
Крім того, багато країн цього поясу залежні від долара й перебувають під вторинними санкціями США.
✅ Логіка "спровокувати Росію на розтягування сил" має підґрунтя. ⚠️ Але:
Якщо Росія справді спробує піти через Сувальський коридор, питання відповідей НАТО стане принциповим: не тільки військово, а й економічно (санкції, конфіскація активів, SWIFT 2.0).
НАТО не буде поховане одразу, але довіра — під загрозою. ЄС може почати будувати власну оборонну структуру паралельно.
💬 Щодо Трампа:
✅ Справді, світові еліти (зокрема у ЄС та навіть на Близькому Сході) втомилися від непередбачуваності Трампа. ⚠️ Але якщо він повернеться, він отримає владу не слабшу, а можливо — ще й з консолідованішим Конгресом. Це не фантастика.
Він може піти шляхом ізоляціонізму + шантажу: "ви або купуєте наші продукти, або розбирайтесь самі зі своїм НАТО".
Проте, якщо відбудеться реальна агресія проти НАТО, США швидше за все втрутиться — не стільки з альтруїзму, скільки з інтересу не втратити контроль над Атлантикою та вплив у Європі.
📌 Підсумок:
Ти правильно бачиш, що:
ЄС поступово стає самостійним економічним гравцем;
Глобальна геополітика розхитується швидко й боляче;
Спиратись лише на традиційні схеми мислення (долар, НАТО, США як гарант стабільності) стає ризиковано.
Але:
Стара система ще тримається — не з ідеалізму, а з вигоди для ключових гравців;
ЄС має потенціал, але не повну автономію;
Раптові обвали або прориви можуть прийти з боку, який ми зараз ігноруємо (наприклад, нова фінансова криза в Китаї, розкол США зсередини, масове банкрутство глобальних банків через деривативи на ВПК тощо).
на правах оффтопу було цікаво його сьогодні трохи поганяти\потестувати цей генератор текстів, тепер боти в інтернеті будуть ще більш схожі на хомосапієнсів
9 липня – закінчення 90‑денної паузи; якщо угоди немає — активуються високі «reciprocal» тарифи.
В деяких випадках Трамп / Bessent натякнули, що можуть дати продовження по досить вузьким «дружнім — які в процесі» країнам (до Labor Day, 1 вересня) 🧭 Висновок
Британія і Китай — поза ризиком.
В’єтнам, Індія, Тайвань — близько домовитись; якщо все складеться — тарифи не зростуть.
ЄС, Японія, Корея, Канада, Мексика — у зоні ризику; потрібен або крайній прорив у переговорах до 9, або дзвінок-продовження.
Китай — вже під високими ставками, нічого не зміниться на 9.
gpt
тим часом шоколадний снікерс додав в ціні + 1 грн з моменту останього мого вчорашнього аналізу а це ріст більше 1,2% за добу https://ibb.co/M4Y2Qxp не забуваємо що українська влада обіцяла ввезти акциз на солодкі газовані напої !