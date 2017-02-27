Visky написав:Realist Ситуація така, що НБУ тримає більш-менш курс неринковими інтервенціями, а на інфляцію практично "забив", заморозивши ставку у період інфляційного злету
Мене зараз більше за інше турбує ситуація з жорсткім наїздом Прокуратури на Фонд гарантування вкладів . Щоб ось так безпідставно, доїли держ. установу що забезпечує макрофінансову стабільність не було при жодній владі. Почнуться проблеми з реалізацією майна банків що ліквідуються, потім з фінансовими показниками Фонду...Паніка вкладників.... Курс.. Такого бардака за ради кишень пари прокурорів в цій державі ще не було.
Після того, як я декілька років судився з фондом, пройшовши 3 суди, а ті навіть тягнули з виконанням рішення суду до виконавчої, попросивши туди не звертатися, збрехавши, що самі виплатять, я - за прокуратуру, хай потрусять клоаку, фондарів - до відповідальності! Яка паніка за фонд у війну? Мабуть така ж, як за "дефолт"
Причина?
Попадал с депо у банках Форум , Земельный капитал, УБІБ і ще з одним , забув назву, лого из трёх букв , отделение было рядом с москальською епархією Дніпра, усе виплатив фонд без нервов и хутко, так як у межах
ihorsic написав:Сьогодні термінал привата не захотів брати новеньку синю сотку. На вигляд все норм. І таке буває
А у мене обменки не захотіли брати па курсу в ТГ старий доллар і з надпісями, 100 грн. за сотку і возьмём , касса прихвата приняла в том числе и старый эвро не надув губы, курс не как в обменке но и не 100 грн.
UA написав:Мене зараз більше за інше турбує ситуація з жорсткім наїздом Прокуратури на Фонд гарантування вкладів . Щоб ось так безпідставно, доїли держ. установу що забезпечує макрофінансову стабільність не було при жодній владі.
Такого бардака за ради кишень пари прокурорів в цій державі ще не було.
Ці "правоохоронці" люблять все, де крутяться кошти, особливо забудовників. Абсурдність ситуації - при відносно великих заробітних платах та абсолютно великих преміях - вони ще й отримають підвищення заробітної плати згідно проєкту змін до держбюджету! https://sud.ua/uk/news/publication/3348 ... prokuroram
Водночас законний бізнес буде позбавлений неправомірного тиску та втручання у їх господарську діяльність. Численні безпідставні обшуки, виклики на допити для нібито встановлення обставин, які вже були встановлені будуть зупинені. Кожна експертиза надана стороною захисту буде ретельно досліджена і перевірена в рамках розслідування.
До доїння бізнесу я звичний, а от до тупих наїздів на державні органи що забезпечують фінансову макростабільність ні. Або бізнес зовсім висох, або заказ на підрив тилу від рф.