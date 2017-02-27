RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11920119211192211923

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 6 5 24
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
4%
1
41,50-42,00
38%
9
42,00-42,50
29%
7
42,50-43,00
8%
2
43,00-43,50
4%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
8%
2
Більше 46,00
8%
2
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 16:11

  ihorsic написав:Сьогодні термінал привата не захотів брати новеньку синю сотку. На вигляд все норм. І таке буває

А Ви тільки нового зразка пробували засунути чи і старого? Старого зразка теж випльовує? Дякую
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 374
З нами з: 21.04.20
Подякував: 636 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 16:34

  sergikkc007 написав:
  ihorsic написав:Сьогодні термінал привата не захотів брати новеньку синю сотку. На вигляд все норм. І таке буває

А Ви тільки нового зразка пробували засунути чи і старого? Старого зразка теж випльовує? Дякую

Засовував лише нові 1400 пройшло а одну забракувало. Завтра через касу попробую
ihorsic
 
Повідомлень: 1427
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 16:34

  sergikkc007 написав:
  ihorsic написав:Сьогодні термінал привата не захотів брати новеньку синю сотку. На вигляд все норм. І таке буває

А Ви тільки нового зразка пробували засунути чи і старого? Старого зразка теж випльовує? Дякую

Засовував лише нові 1400 пройшло а одну забракувало. Завтра через касу попробую
ihorsic
 
Повідомлень: 1427
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 17:14

  Visky написав:
  UA написав:
  Visky написав:Realist Ситуація така, що НБУ тримає більш-менш курс неринковими інтервенціями, а на інфляцію практично "забив", заморозивши ставку у період інфляційного злету

Мене зараз більше за інше турбує ситуація з жорсткім наїздом Прокуратури на Фонд гарантування вкладів .
Щоб ось так безпідставно, доїли держ. установу що забезпечує макрофінансову стабільність не було при жодній владі.
Почнуться проблеми з реалізацією майна банків що ліквідуються, потім з фінансовими показниками Фонду...Паніка вкладників.... Курс..
Такого бардака за ради кишень пари прокурорів в цій державі ще не було.
Після того, як я декілька років судився з фондом, пройшовши 3 суди, а ті навіть тягнули з виконанням рішення суду до виконавчої, попросивши туди не звертатися, збрехавши, що самі виплатять, я - за прокуратуру, хай потрусять клоаку, фондарів - до відповідальності!
Яка паніка за фонд у війну? Мабуть така ж, як за "дефолт"

Причина?

Попадал с депо у банках Форум , Земельный капитал, УБІБ і ще з одним , забув назву, лого из трёх букв , отделение было рядом с москальською епархією Дніпра, усе виплатив фонд без нервов и хутко, так як у межах
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3881
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 17:22

  ihorsic написав:Сьогодні термінал привата не захотів брати новеньку синю сотку. На вигляд все норм. І таке буває

А у мене обменки не захотіли брати па курсу в ТГ старий доллар і з надпісями, 100 грн. за сотку і возьмём , касса прихвата приняла в том числе и старый эвро не надув губы, курс не как в обменке но и не 100 грн.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3881
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 17:48

Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5029
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1129 раз.
Подякували: 2049 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 14:47

  V2 написав:
  UA написав:Мене зараз більше за інше турбує ситуація з жорсткім наїздом Прокуратури на Фонд гарантування вкладів .
Щоб ось так безпідставно, доїли держ. установу що забезпечує макрофінансову стабільність не було при жодній владі.

Такого бардака за ради кишень пари прокурорів в цій державі ще не було.


Ці "правоохоронці" люблять все, де крутяться кошти, особливо забудовників.
Абсурдність ситуації - при відносно великих заробітних платах та абсолютно великих преміях - вони ще й отримають підвищення заробітної плати згідно проєкту змін до держбюджету!
https://sud.ua/uk/news/publication/3348 ... prokuroram


Про масштаби доїння прокурорами суб'єктів господарювання від нового Ген. прокурора.
https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv
Водночас законний бізнес буде позбавлений неправомірного тиску та втручання у їх господарську діяльність. Численні безпідставні обшуки, виклики на допити для нібито встановлення обставин, які вже були встановлені будуть зупинені. Кожна експертиза надана стороною захисту буде ретельно досліджена і перевірена в рамках розслідування.

До доїння бізнесу я звичний, а от до тупих наїздів на державні органи що забезпечують фінансову макростабільність ні.
Або бізнес зовсім висох, або заказ на підрив тилу від рф.
UA
 
Повідомлень: 9512
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2339 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
  #<1 ... 11920119211192211923
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 213, 214, 215
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2140 13500544
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лип, 2025 23:59
flyman
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3615, 3616, 3617
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
36169 37780368
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лип, 2025 20:05
SAndriy1
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23445387
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6594)
08.07.2025 15:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.