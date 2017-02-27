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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 6 5 32
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
3%
1
41,50-42,00
38%
12
42,00-42,50
31%
10
42,50-43,00
6%
2
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
3%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
6%
2
Більше 46,00
9%
3
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 07:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:Як звично, коли по суті немає що сказати, починає хамити.

Ніхто тобі не хамив, просто ткнули мордою в факти, але упоротим що факти , що Божа роса
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 08:09

Василь-Рівне Чувак, я з тобою на брудершафт не пив, тикай таким як ти, якщо знову вилізли.
А факт, з якого дискусія пішла, що не зважаючи, що дехто твердив, що Китаю не зробити 7нм чіпи, вже робить 3 нм. Але замість того, щоби засвоїти інфу, якщо її раніше не знав, то починає, що джерело не таке, то ще щось не то. І нічого по суті.
Ви псевдопатріоти-хами робити своєю поведінкою значну шкоду, бо зразу виникають погані асоціації відносно такого патріотизму.
Ой+
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