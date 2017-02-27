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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11929119301193111932

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 6.1 5 34
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
3%
1
41,50-42,00
38%
13
42,00-42,50
29%
10
42,50-43,00
6%
2
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
3%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
9%
3
Більше 46,00
9%
3
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 11:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:тобто досліджень вони роблять багато, бо за витрачені гроші треба звітувати (Дюрі-бачі не дасть збрехати) - а що з цього вийде, подивимось

Китай дуже щедро завалює науку грошима. І серед мільйонів грантопилів знаходяться тисячі справжніх вчених і іноді навіть генії, які, рано чи пізно, отримають Нобелівські премії.
Той результат, який в США за рахунок конкуренції, отримають із меншими витратами в Китаї отримають "брут форсом" (на заході розпиляють хай 70% бюджету, а в Китаї - 95%)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 12:15

  Shaman написав:Скільки коштує гектар. Де в Україні найдорожча земля — як за чотири роки відкритого ринку змінилися ціни та попит
Нині найдорожчою є земля в Івано-Франківській області — у середньому, за 1 га покупець викладе 126,6 тис. грн. Далі йдуть Львівська із 118,3 тис. грн/га, Київська — 89,4 тис. грн/га, Тернопільська області— 86,9 тис. грн/га.
Найнижчі ціни на землю у прифронтових регіонах: Запорізька область — 38,3 тис. грн/га, Херсонська — 39,1 тис. грн/га, Чернігівська — 41,1 тис. грн/га, Миколаївська — 41,6 тис. грн/га та Одеська — 41,8 тис. грн/га.
але гадаю, що вартість землі ІФ та Львівська області - це через Карпати, там не лише сг земля.
Це лише с/г призначення, але є більш дорожча і більш приваблива земля в містах, рекреаційних зонах, з покладами корисних копалин
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 12:38

  orest написав:Тут є ті хто Леоніда Ілліча памятають

Нормальний дядько був.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 13:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Bobua написав:Отже, купувати варто таки долар, амер. акції і облігації.
Але з сайту Привату не ясно чи працюють Е-ліміти для пересічних...: viewtopic.php?p=5872875#p5872875

Что ж там не понятного? Если "долар, амер. акції і облігації" сможет подать под соусом "критичного імпорту, призначених для оборони країни", то сработают. Для остальных инвестиции только переводами с валютных карт в пределах 100к грн на банк в месяц.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 14:02

Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 15:33

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:тобто досліджень вони роблять багато, бо за витрачені гроші треба звітувати (Дюрі-бачі не дасть збрехати) - а що з цього вийде, подивимось

Китай дуже щедро завалює науку грошима. І серед мільйонів грантопилів знаходяться тисячі справжніх вчених і іноді навіть генії, які, рано чи пізно, отримають Нобелівські премії.
Той результат, який в США за рахунок конкуренції, отримають із меншими витратами в Китаї отримають "брут форсом" (на заході розпиляють хай 70% бюджету, а в Китаї - 95%)

вчить китайців, як розпиляти 100% :lol:
Shaman
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