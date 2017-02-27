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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 лип, 2025 13:33
_hunter написав:
Во-вторых: а смысл Штатам второй раз на те же самые грабли наступать?..
А какой был смысл наступать первый раз?
Когда бизнес ищет выгоду, он ее ищет сегодня и сейчас, совершенно не задумываясь о геополитических последствиях. Регулированию в свободном мире это поддается плохо.
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Додано: Вів 15 лип, 2025 16:56
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
Але демографія в Китаю показує опівнашосту, і ще купа інших не так би сказати "позитивних моментів для росту економіки і могутності", так що не дуже анонуйте на Китай який "стратегічно перемагає" (ще не вистаяає для переконливості "завжди")
ИМХО я в найближчі роки очікую, що Індія повторить шлях росту Китаю
В якому плані? Там же давно заутсорсено що тільки можна, підуть індуси з колцентрів на заводи крутити гайки?
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Додано: Вів 15 лип, 2025 17:02
flyman написав:
В якому плані? Там же давно заутсорсено що тільки можна, підуть індуси з колцентрів на заводи крутити гайки?
Населення постійно росте, буде достатньо і на заводи і на кол центри.
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Додано: Вів 15 лип, 2025 17:07
Сибарит написав: _hunter написав:
Во-вторых: а смысл Штатам второй раз на те же самые грабли наступать?..
А какой был смысл наступать первый раз?
Когда бизнес ищет выгоду, он ее ищет сегодня и сейчас, совершенно не задумываясь о геополитических последствиях.
Регулированию в свободном мире это поддается плохо.
Именно: в тот раз просто не думали во что оно _может_ вылиться через десятилетия. Сейчас об этом знают. Да и срок будет сильно меньше.
Почему "поддается плохо"? -- Трамп тот же Тему похоронил одним указом. Кук сейчас тоже вполне так судорожно мечется пытаясь выход найти...
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Додано: Вів 15 лип, 2025 17:08
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
В якому плані? Там же давно заутсорсено що тільки можна, підуть індуси з колцентрів на заводи крутити гайки?
Населення постійно росте, буде достатньо і на заводи і на кол центри.
Ну вот не получаются у них заводы... Никто не знает почему. Но тот же Кук - пробовал.
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