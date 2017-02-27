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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11932119331193411935

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 6.3 5 37
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
3%
1
41,50-42,00
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13
42,00-42,50
27%
10
42,50-43,00
11%
4
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
3%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
8%
3
Більше 46,00
11%
4
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 20:12

  whois2010 написав:Залишаються лише вічні цінності: набої, карабіни-дробовики, всюдихіди з решітками та шипами, пальне для гасових ламп та антибіотики з горілкою (для себе обираю джин).

Диверсифікація згоден , вже є запас 12 кВт електроенергії, патронів купа , бо зараз полювати не можна, в тирі не цікаво та й нормального тиру у Львові нема , всюдиходи ( як і все інше) будуть в того в кого буде зброя, горілка - цікаво який термін придатності має ? Бо в мене давно стоїть запас. Антибіотики вже всі попсувались з того запасу що був , не пригодились, пішли в смітник . Ви забули тушонку ! Який її реальний термін придатності в склянних банках - не знаю, якщо кришки не поржавіють то певно дуже надовго ? Але можна що кілька років оновлювати запас і поїдати те що вже довше зберігається. Дехто рекомендує змазувати кришки якимсь мастилом щоб не іржавіли - але це певно якщо вологість велика.
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 20:14

Raymond картинка не відкрилась
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 20:33

  yama написав:
  orest написав:Провал євро під 1,16 вчора стався зразу ж з серйозними ударами Ізраїлю по Дамаску, які були спровоковані різнею друзів в Ес-Суейді. Потім були заяви адміністрації Трампа, що порозуміння між Сирією і Ізраїлем відновлено. Ну і черговий наїзд Трампа на Пауела. Сьогодні всі інформаційні хвилі вляглися і пара зараз на 1,158.

Тепер важливо де зупиниться корекція viewtopic.php?p=5871650#p5871650 . В любому випадку: чи буде це 1,14 чи 1,13 чи навіть 1,11 - перейду наступною частиною USD в EUR. 1,2Х ніхто не відміняв ;)

Ай ай, точніе ей ай чи як його там ,не згоден :
1. «Провал євро під 1,16 вчора стався зразу ж з серйозними ударами Ізраїлю по Дамаску...»
Це припущення про прямий зв’язок між ударами по Дамаску та падінням EUR/USD не підкріплене об’єктивною причинно-наслідковою логікою.
EUR/USD — це пара, що в основному реагує на:

Динаміку монетарної політики ЄЦБ і ФРС;
Очікування щодо ставок;
Інфляційні звіти, ВВП, PMI, NFP тощо;
Геополітика, але більше на рівні ЄС/США, а не події в Сирії (які на ринок Forex мають опосередкований вплив).
Висновок: зв'язок між ударами Ізраїлю по Сирії та рухом євро — дуже слабкий і скоріше спекулятивний.
2. «...які були спровоковані різнею друзів в Ес-Суейді»:
Навіть якщо в Ес-Суейді сталася різанина, припустити, що це призвело до ударів Ізраїлю, — це сильне спрощення складної геополітичної ситуації. Зазвичай удари Ізраїлю мають конкретні військові або стратегічні причини (наприклад, присутність проіранських угруповань), а не дії локальних повстанців або племен.

3. «...Потім були заяви адміністрації Трампа, що порозуміння між Сирією і Ізраїлем відновлено»:
На момент адміністрації Трампа (2017–2021) не було офіційного визнаного «порозуміння» між Ізраїлем і Сирією. Вони досі формально у стані війни (з 1948 р.). Якщо малися на увазі закулісні домовленості — це спекуляція. Такі речі рідко мають вплив на EUR/USD.

4. «Ну і черговий наїзд Трампа на Пауела»:
У період президентства Трампа його критика голови ФРС Джерома Пауела дійсно мала місце, особливо в 2018–2019 роках, але ринок до цього адаптувався. Подібні політичні випади самі по собі рідко призводили до різких рухів пари EUR/USD без підтвердження у зміні ставки, прогнозів або макроданих.

5. «Тепер важливо де зупиниться корекція... В любому випадку: чи буде це 1,14 чи 1,13 чи навіть 1,11 - перейду наступною частиною USD в EUR»
Оспорення / критичний погляд:
Це стратегія середньострокового інвестора, який купує євро на просадці — цілком логічна. Але:

Немає гарантії, що саме ці рівні будуть локальним дном.
«1,2Х ніхто не відміняв» — занадто оптимістичне твердження. Досягнення 1,20 залежить від низки факторів, включаючи рецесію в США, зниження ставок ФРС і стабільне зростання в Єврозоні.
Тобто, купівля EUR на просадках — не погана ідея, але тільки якщо є готовність до волатильності та ризику подальшого зниження.
Загальний висновок:
Ти поєднав кілька подій у логічну зв'язку, яка виглядає правдоподібною, але насправді має слабкі ланки з точки зору впливу на ринок. EUR/USD більше залежить від монетарної політики, економічних показників та загального ризик-апетиту, ніж від окремих епізодів на Близькому Сході. Трамп і Пауел — це вже історія, і ринок давно навчився відфільтровувати політичний шум.


Яма, у тебе розуму не вистачило зрозуміти, що ЖПТ не відбиває дупля, де він, хто керує штатами і тд???
І прогнози він теж дає відбиті.
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Людина дає більш менш адекватну аналітику, Яма як дурак зі ступою.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 21:21

  Hotab написав:Яма, у тебе розуму не вистачило зрозуміти, що ЖПТ не відбиває дупля, де він, хто керує штатами і тд???
І прогнози він теж дає відбиті.

а ще недавно ти чату жопаті давав задачі по фізиці для "вирішення" ))
стосовно прогнозів - це взагалі як від духовки вимагати сок фреш ))
sergey_stasyuk555
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