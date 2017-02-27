1. «Провал євро під 1,16 вчора стався зразу ж з серйозними ударами Ізраїлю по Дамаску...»

Це припущення про прямий зв’язок між ударами по Дамаску та падінням EUR/USD не підкріплене об’єктивною причинно-наслідковою логікою.

EUR/USD — це пара, що в основному реагує на:



Динаміку монетарної політики ЄЦБ і ФРС;

Очікування щодо ставок;

Інфляційні звіти, ВВП, PMI, NFP тощо;

Геополітика, але більше на рівні ЄС/США, а не події в Сирії (які на ринок Forex мають опосередкований вплив).

Висновок: зв'язок між ударами Ізраїлю по Сирії та рухом євро — дуже слабкий і скоріше спекулятивний.

2. «...які були спровоковані різнею друзів в Ес-Суейді»:

Навіть якщо в Ес-Суейді сталася різанина, припустити, що це призвело до ударів Ізраїлю, — це сильне спрощення складної геополітичної ситуації. Зазвичай удари Ізраїлю мають конкретні військові або стратегічні причини (наприклад, присутність проіранських угруповань), а не дії локальних повстанців або племен.



3. «...Потім були заяви адміністрації Трампа, що порозуміння між Сирією і Ізраїлем відновлено»:

На момент адміністрації Трампа (2017–2021) не було офіційного визнаного «порозуміння» між Ізраїлем і Сирією. Вони досі формально у стані війни (з 1948 р.). Якщо малися на увазі закулісні домовленості — це спекуляція. Такі речі рідко мають вплив на EUR/USD.



4. «Ну і черговий наїзд Трампа на Пауела»:

У період президентства Трампа його критика голови ФРС Джерома Пауела дійсно мала місце, особливо в 2018–2019 роках, але ринок до цього адаптувався. Подібні політичні випади самі по собі рідко призводили до різких рухів пари EUR/USD без підтвердження у зміні ставки, прогнозів або макроданих.



5. «Тепер важливо де зупиниться корекція... В любому випадку: чи буде це 1,14 чи 1,13 чи навіть 1,11 - перейду наступною частиною USD в EUR»

Оспорення / критичний погляд:

Це стратегія середньострокового інвестора, який купує євро на просадці — цілком логічна. Але:



Немає гарантії, що саме ці рівні будуть локальним дном.

«1,2Х ніхто не відміняв» — занадто оптимістичне твердження. Досягнення 1,20 залежить від низки факторів, включаючи рецесію в США, зниження ставок ФРС і стабільне зростання в Єврозоні.

Тобто, купівля EUR на просадках — не погана ідея, але тільки якщо є готовність до волатильності та ризику подальшого зниження.

Загальний висновок:

Ти поєднав кілька подій у логічну зв'язку, яка виглядає правдоподібною, але насправді має слабкі ланки з точки зору впливу на ринок. EUR/USD більше залежить від монетарної політики, економічних показників та загального ризик-апетиту, ніж від окремих епізодів на Близькому Сході. Трамп і Пауел — це вже історія, і ринок давно навчився відфільтровувати політичний шум.