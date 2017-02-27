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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 19 лип, 2025 15:28
Kravec_5 написав: Сибарит написав:
В качестве инвестиции это приобретение сомнительно.
Яку альтернативу порадите?
земля
[/quote]
Це дивлячись де[/quote]
Байдуже.. 1 сотка вже зараз від 10 тис. Тому якщо є десь можливість нище-беріть! Або паї, але щоб були поруч бажано-тоді ви маєте вагу на переговорах)[/quote]
Найдешевша земля в країні — Запорізька. Лише 38,3 тис. грн/га. Далі "йдуть" Херсонщина — 39,1 тис. грн/га, Чернігівщина — 41,1 тис. грн/га.
Найдорожчою є земля на Івано-Франківщині — у середньому, за один гектар покупець викладе 126,6 тис. грн. Наслідують Львівщина із 118,3 тис. грн/га, Київщина — 89, 4 тис. грн/га.
️ 339 644 угоди купівлі-продажу землі було укладено з моменту відкриття земельного ринку в Україні у липні 2021 року.
Загалом продали понад 636 тис. га на 30,4 млрд грн. При цьому середня вартість одного гектара зросла на 60% — до 60,7 тисячі грн за гектар станом на червень 2025 року, - Опендатабот
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Додано: Суб 19 лип, 2025 17:31
GALeon написав:
з моменту відкриття земельного ринку в Україні у липні 2021 року. середня вартість одного гектара зросла на 60%
— до 60,7 тисячі грн за гектар станом на червень 2025 року, - Опендатабот
Як хитро статистика рахує.
А на скільки зріс курс $ й середні ціни?
У липні 2021 року курс $ - 27
станом на червень 2025 року - 41,6 = 54%
Тобто в $ ціна майже не змінилась.
А відносно до загального (середнього) індексу цін так істотно впала!
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Додано: Нед 20 лип, 2025 10:35
Shaman написав: sergey_sryvkin написав: Shaman написав:
в першому півріччі буде якась заморозка. а от на яких умовах - не беруся прогнозувати...
Парі на пляшку бренді ?
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Отримав, дякую
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