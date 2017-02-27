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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11933119341193511936

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 6 5 43
40,00-40,50
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12
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4
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45,00-45,50
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0
45,50-46,00
7%
3
Більше 46,00
9%
4
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 17:31

  GALeon написав:з моменту відкриття земельного ринку в Україні у липні 2021 року. середня вартість одного гектара зросла на 60% — до 60,7 тисячі грн за гектар станом на червень 2025 року, - Опендатабот

Як хитро статистика рахує.
А на скільки зріс курс $ й середні ціни?
У липні 2021 року курс $ - 27
станом на червень 2025 року - 41,6 = 54%
Тобто в $ ціна майже не змінилась.
А відносно до загального (середнього) індексу цін так істотно впала!
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 10:35

  Shaman написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Shaman написав:в першому півріччі буде якась заморозка. а от на яких умовах - не беруся прогнозувати...

Парі на пляшку бренді ? :)

+

Отримав, дякую ;)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 20:19

  Visky написав:
  GALeon написав:з моменту відкриття земельного ринку в Україні у липні 2021 року. середня вартість одного гектара зросла на 60% — до 60,7 тисячі грн за гектар станом на червень 2025 року, - Опендатабот

Як хитро статистика рахує.
А на скільки зріс курс $ й середні ціни?
У липні 2021 року курс $ - 27
станом на червень 2025 року - 41,6 = 54%
Тобто в $ ціна майже не змінилась.
А відносно до загального (середнього) індексу цін так істотно впала!

Логічно
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 12:18

Торговая (тарифная) война между США и ЕС уже вот-вот на подходе, а пара EUR/USD так и крутится на стабильном уровне 1.16422
Просто "загадка" какая-то...
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 12:35

  Victor8 написав:Торговая (тарифная) война между США и ЕС уже вот-вот на подходе, а пара EUR/USD так и крутится на стабильном уровне 1.16422
Просто "загадка" какая-то...

готівка 1.175
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 13:10

  unicdima написав:
  Victor8 написав:Торговая (тарифная) война между США и ЕС уже вот-вот на подходе, а пара EUR/USD так и крутится на стабильном уровне 1.16422
Просто "загадка" какая-то...

готівка 1.175

Кредо перевертає по 1.1679 (бувало і трішки дешевше) в необмеженій кількості . Але виводити ясна справа по лімітам,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 15:11

Андрій Шевчишин - фінансовий аналітик

ВАЛЮТНИЙ РИНОК: СЕЗОН РІШЕНЬ ЦЕНТРОБАНКІВ ПО СТАВКАМ, ЄВРО НАДІЯ ЩЕ ЖЕВРІЄ
ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ:

• Курс долару піднявся з 41,82 до 41,86 грн за міжбанку, через зростаючий попит. Готівковий долар побував на 42 грн за дол, але так й не закріпився, відкотившись до 41,95 грн. Активність ринку майже не змінилась.
• Євро продовжив коректуватись як на світовому ринку (EURUSD знизився на 0,5%), так й на нашому ринку. Євро безготівковий знизився з 48,97 до 48.45 грн, а готівковий з 49,30 до 48,99 грн.
• На міжбанку фіксуємо пожвавлення покупців. Особливо відокремився 15 липня, коли за день було придбано відразу 455 млн дол. В останній раз такий попит ми бачили лише в середині лютого. Що це було – оплата військових замовлень (напередодні Зеленський підтвердив відновлення військової допомоги від Штатів), енергетичних контрактів (Україна подвоїла імпорт електроенергії), чи інші операції, сконцентровані в «часі й просторі» - подивимось. Тим не менше, по тижню попит на валюту підскочив на 20%, у той час як пропозиція знизилась на більш ніж 10%. Як результат дефіцит валюти зріс майже вдвічі з середньодобових 75 млн дол до 140 млн дол.
• Валютні інтервенції НБУ перевищили 906 млн дол, чого не було с середини січня цього року. Таким чином, Центробанк посилив свою присутність на ринку задля стримування зростання попиту на долар.
• На готівковому ринку активність зберіглася на рівні минулого тижня. Зниження вартості євро, незначні коливання долару не формують додаткового інтересу до валют. Середньодобовий дефіцит готівкової валюти скорочується вже 4 тижні поспіль, й досяг півторамісячного мінімуму на рівні 13 млн дол. В свою чергу, населення дуууже активно продає безготівкову валюту, чиста пропозиція якої перевищила 5 млн дол середньодобово, чого не спостерігалось з серпня 2023 року (коли НБУ лишив ліцензії найбільшу мережу обмінок). Причиною цього могло стати корекція євро й намагання населення вийти з нього в гривню, поки ціна не впала ще більше. Також це можуть бути операції фізосіб ФОП через перекриття різних тіньових схем електроніки та активізацію перевірок, або реакція на закриття крипто колл-центрів й рух валюти на рахунках.

НА ЩО ЗВЕРНУВ УВАГУ:

• Заява Трампа про відновлення військової допомоги Україні й 50 днів для досягнення угоди щодо припинення військових дій. Погроза санкцій до рф. Вплив на український валютний ринок відбувається через появу можливості закупівлі американського озброєння.
• Перестановки в Кабміні. Новий прем’єр - Юлія Свириденко. Прямого впливу на валютний ринок зміни в виконавчій владі не мали. Проте будуть мати вплив рішення та дії, серед яких були анонсовані оптимізація держапарату, аудит видатків й зрозуміло їх зниження, фінансування армії. Від себе додам що ще буде забезпечення й виконання оборонних замовлень, забезпечення фінансування бюджету й армії на наступний рік у разі продовження активних бойових дій.
• Жнива продовжуються. Показники слабкі. Дніпропетровщина, Херсонщина, Запоріжжя – все гірше ніж очікувалось, великі збитки, висока собівартість, ще й сарана напала. Це довгострокова проблема для експортної спроможності України, надходжень валюти й інфляції.
• Зі статистики відокремлю, дані по ВВП за 1кв, які підтвердили, що зростання економіки на 0,9% було здобуто по-факту за рахунок державних видатків в той час як реальний сектор економіки був в мінусах. Також зі статистики, потрібно згадати рекордний рівень готівки на руках населення – 805,4 млрд грн на початок липня. Готівка яка може стати паливом для валютного курсу. А поки, згідно даних НБУ, багато виплат й готівка осідають на рекордних історичних рівнях депозитів населення, як гривневих, так й валютних (деталі у мене в стрічці).

НА ЦЬОМУ ТИЖНІ:

• Тиждень рішень центробанків по обліковій ставці. 24 липня – НБУ й ЄЦБ. Незважаючи на сповільнення інфляції не очікую зміни ставки НБУ (15,5%), бо думаю, що регулятор забажає проконтролювати сталість сповільнення на фоні слабкого врожаю. Тому читаємо Інфляційний звіт, щоб зрозуміти що думає про все це Нацбанк. До речі, по ставці ЄЦБ (2,15%), також не чекаю зміни ставки на тлі продовження перемовин з адміністрацією Трампа щодо мит. 25 липня – рішення по ставці банка рф (нагадую тут, бо це болюча тема для російської економіки). Нічого гарного Також ринки будуть готуватись до рішення ФРС по обліковій ставці через тиждень, хоча не знаю до чого більше, ставки, чи відставки Голови ФРС.
• 23 липня: погашення гривневих ОВДП на 18,3 млрд грн. Дуже великий об’єм гривні, який може перейти в інші інструменти, у тому числі й валюту.
• Початок податкового періоду. Як правило в цей період підвищується пропозиція валюти від експортерів, що призводить до незначного укріплення гривні. Чи буде такий рух на фоні високих надходжень гривні від ОВДП зараз сказати важко.
• Слідкуємо за перемовинами США з ЄС щодо мит. Термін до 1 серпня. Напередодні вихідних з’явились новини, що розглядається мінімум ставки мит 10%-15%. Якщо це буде закріплено в домовленостях, особливо по нижній межі – ймовірно євро повернеться на траєкторію зростання. Ну а відповідно, якщо мита Трампа залишаться на рівні 30%, то євро продовжить коректуватись до долару.
• Очікую, що курс долару в готівці залишаться поблизу 42 грн, євро 48,5-49 грн. Середньостроково понижуючий тиск для гривні зберігається.
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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 16:22

За даними аналітиків, валовий збір зернових і зернобобових культур в Україні може досягти 53–55 млн тонн, що на 3–5% більше, ніж у 2024 році, якщо погодні умови будуть сприятливими і якість зернових очікується на вищому рівні ніж к попередній рік.
Василь-Рівне
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