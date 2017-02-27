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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:53
_hunter написав:
Доверенность - это если подарки, а тут обычный денежный перевод
В НКУ нет "обычного денежного перевода". Есть доход, технически полученный денежным переводом (причём для налогов не важно, как он получен). И он уже обкладывается по нулевой ставке, если доказать, что это был подарок в пределах двух степеней родства. А если не доказать, то платить НДФЛ по-умолчанию. И дополнительная тема: финмону доказывать, что это не оплата за терроризм.
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