Додано: Нед 27 лип, 2025 16:51

Про ключові показники оновленого макропрогнозу НБУ, які вплинули на збереження облікової ставки, – 15,5%.



1. Інфляція пройшла пік і помітно знизиться до кінця цього року.



За прогнозом НБУ, у 2025 році інфляція знизиться до 9,7%, у 2026 році – до 6,6%, а у 2027 році – до цілі НБУ 5%.



Смішно читати, адже попереду нас очікує важкий опалювальний сезон з підняттям цін на ее та газ та звичний сезонний ріст цін на сг продукцію та продукти харчування. Окрім того, на значний перелік продуктів харчування ціни виробникам не дозволили підняти мережі супермаркетів, розуміючи ризик втрати попиту чи переорієнтації попиту на більш дешеві і менш маржинальні продукти. Та виробники довго терпіти не будуть а я маю малу надію, що рітейл поділиться своїм прибутком, швидше всього ціни підуть вгору.



2. Відновлення економіки триватиме, але обмежуватиметься наслідками війни та негативним впливом погодних умов і кліматичних змін на врожаї.



За прогнозом НБУ, реальний ВВП у 2025 році зросте на 2,1%. Базовий сценарій прогнозу НБУ передбачає поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування і економічне зростання на рівні 2-3% у 2026–2027 роках. Водночас, у разі швидкої нормалізації економічних умов темпи зростання ВВП можуть становити 3-3,5%.



Можна було б обмежитися нагадуванням про сценарій МВФ де ріст ВВП в найближчі роки в районі 0% чи відємний. Та я нагадаю і свою точку зору про те, що жодного серйозного росту ВВП бути не може оскільки стан генерації електроенергії, мереж та ситуація з природнім газом такі, що жодного росту справді вагомих галузей не може бути. Більше того, видобуток та металургія серйозно втратили позиції на міжнародних ринках. Ну і міграційні потоки, в разі закінчення бойових дій дуже сумнівно, що будуть сприяти розвитку економіки.



3. Достатня зовнішня фінансова допомога буде важливим чинником збереження макрофінансової стабільності за різних сценаріїв.

У 2025 році очікується надходження приблизно 54 млрд дол. США зовнішньої фінансової допомоги (із них 24 млрд дол. США вже отримано).

До базового сценарію прогнозу закладається отримання 35 млрд дол. США міжнародної допомоги у 2026 році та 30 млрд дол. США у 2027 році. Третина цих коштів вже анонсована партнерами, щодо решти – перемовини тривають.



Тут хочеться сміятися щоб не плакати. Поведінка влади в останні тижні і місяці привела до того, що відбувається реальне скорочення фінансової допомоги (вже мінус реальних 1,5 млрд євро), процес вступу в ЄС став на чітку паузу, закордонні ЗМІ переповнені статтями про те, що неадекватна поведінка уряду країни привела до значного охолодження в урядах країн-партнерів. Узурпація влади, знищення інституту КМ і ВР, ручні і антизаконні силові структури і суди це вже в ЗМІ всього світу.



4. Основними ризиками макропрогнозу є перебіг повномасштабної війни та недостатність міжнародного фінансування.



Про перспективи фінансування написав. Щодо війни, то тут, перш за все, треба розуміти що ні президент ні офіс президента не зацікавлені в її закінченні. Їх дії більш ніж «красномовні» а скоро можна чекати і вербальної озвучки.