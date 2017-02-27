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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 лип, 2025 22:40
orest написав:
Щодо війни,
На правах "відслужившого/відвоювавшого майже 3 роки" - маю право запитати: Пан Орест в ЗСУ, чи ні?
Якщо ні, то чому?(вік?/бронь?/стан здоров'я?/догляд?)
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