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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11940119411194211943

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування закінчилось П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 5.8 5 48
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
6%
3
41,50-42,00
40%
19
42,00-42,50
27%
13
42,50-43,00
8%
4
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
6%
3
Більше 46,00
8%
4
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 11:30

  _hunter написав:
  Навуходоносор написав:
  Hotab написав:На чому євра за день робить майже мінус 1%? Куди загалом рух пари в короткій перспективі?

Вже писав два тижні тому і раніше. Економіка США не впала на 10+% за пару місяців, ЕС - не відросла. Ціль - коридор 1,11-1,15.
Смикання туди-сюди- деталі "угод", коротше, маніпуляції Трампа і не варті уваги в довгостроку

Курс - это же не только про текущее состояние. Это и про перспективы/ожидания.
А после того, как Трамп прожал Ляйен на сделку - перспективы ЕС стали понятны...

протиснув на що? на якийсь загальні фрази про сотні мільярдів? угода, як й з Україною? перспективи ЄС залежить від більш глобальних речей, включно з нашою війною.

але деякі "експерди" надувають щоки :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 11:57

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Навуходоносор написав:Вже писав два тижні тому і раніше. Економіка США не впала на 10+% за пару місяців, ЕС - не відросла. Ціль - коридор 1,11-1,15.
Смикання туди-сюди- деталі "угод", коротше, маніпуляції Трампа і не варті уваги в довгостроку

Курс - это же не только про текущее состояние. Это и про перспективы/ожидания.
А после того, как Трамп прожал Ляйен на сделку - перспективы ЕС стали понятны...

протиснув на що? на якийсь загальні фрази про сотні мільярдів? угода, як й з Україною? перспективи ЄС залежить від більш глобальних речей, включно з нашою війною.

Новости вообще не читаешь? :shock:
Europeans, Not Trump, Ended Up Chickening Out

Про "более глобальные вещи" - да, ты чуть угадал: по новой сделке Европа будет больше углеводородов покупать у Трампа и меньше - понятно где.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Це євро так на заяву путлера відреагував ?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:23

  Hotab написав:Це євро так на заяву путлера відреагував ?

Погані показники статистики у Штатах вийшли по зайнятості
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 18:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

1.1552. Дорожче буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 18:15

  Hotab написав:Це євро так на заяву путлера відреагував ?

Даремно ви в Чорногорію вклались
Investor_K
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