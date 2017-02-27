RSS
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 19:31

  Victor8 написав:Євросоюз надасть Україні ще 1,6 млрд євро. Ці гроші були отримані за рахунок доходів від заморожених активів росії.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

«Минулої п'ятниці Європейський союз отримав 1,6 млрд євро так званого надприбутку, отриманого від відсотків за грошовими залишками, що утворилися за рахунок заморожених активів Центрального банку росії», – розповіли в Єврокомісії.

Думаю ще всі памятають те, як очурбанілі від безкарності слуги урода прийняли закон, яким обмежили в правах і можливостях НАБУ і САП (під це діло переривши всі справи антикорупційних органів, щоб знати під кого і що розслідують). В купі з непризначенням керівника БЕБ, це стало причиною того, що ЄС обрізало транш фінансової допомоги,який перераховувався в ті дні саме з програми освоєння прибутків з заморожених москальських активів, з майже 4,6 млрд до 3 млрд євро.
Після відкату взад по НАБУ і САП та призначенню таки керівника БЕБ, який розпочав чистки "авгієвих конюшень", ЄС пообіцяв доперерахувати затриману суму. Думаю що це саме ті гроші, а не щось інше.
Але пропаганда мусить бути пропагандюча, сперечатися не буду. Тим більше, що пішла робота по примиренню і задобренню студентів і молоді (після тих таки подій, які так налякали кілька успішних менеджерів).
