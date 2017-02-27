RSS
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 17:43

Зе-5! Або 5К-Зе!)))

  Victor8 написав:Лето близится к концу, а курс гривны остается подозрительно стабильным.
Странно все это, очень странно.
Даже немножечко страшновато...

Вже прийшли гроші "першачкам" :D
(тим, хто перший раз у перший клас) :D
Тож, не переймайтесь - скоро почнеться :lol:

(магазини виручку ж не будуть маринувати в гривні) ;)
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:54

  Victor8 написав:Лето близится к концу, а курс гривны остается подозрительно стабильным.
Странно все это, очень странно.
Даже немножечко страшновато...

Що каже про дві речі. перша - курс таки керований. сильно керований. друга - хтось вирішив, що курс має бути стабільний. Хто й чому - оце головні питання, бо можливо це рішення не керівництва НБУ, а влади.

з точки зору економіки навіть для того, щоб тримати інфляцію, курс на 10% відсотків за рік, або 1 гривня на квартал - це мало б сенс робити. можливо дійсно превалює думка, що краще це робити разовими стрибками, а не поточно протягом року. в кінці року побачимо - може стрибок буде й не 10%.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 09:30

  Shaman написав:
  Victor8 написав:Лето близится к концу, а курс гривны остается подозрительно стабильным.
Странно все это, очень странно.
Даже немножечко страшновато...

Що каже про дві речі. перша - курс таки керований. сильно керований. друга - хтось вирішив, що курс має бути стабільний. Хто й чому - оце головні питання, бо можливо це рішення не керівництва НБУ, а влади.

з точки зору економіки навіть для того, щоб тримати інфляцію, курс на 10% відсотків за рік, або 1 гривня на квартал - це мало б сенс робити. можливо дійсно превалює думка, що краще це робити разовими стрибками, а не поточно протягом року. в кінці року побачимо - може стрибок буде й не 10%.

х... безпооезная
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 09:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Стакан хлібного дару зранку корисніше.
Вадік почав суботу традиційно
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 09:35

  Успіх написав:
  Victor8 написав:Лето близится к концу, а курс гривны остается подозрительно стабильным.
Странно все это, очень странно.
Даже немножечко страшновато...

Вже прийшли гроші "першачкам" :D
(тим, хто перший раз у перший клас) :D
Тож, не переймайтесь - скоро почнеться :lol:

(магазини виручку ж не будуть маринувати в гривні) ;)

й так Успіх, маринують, ще й як 8)
