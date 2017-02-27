|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 17:43
Victor8 написав:
Лето близится к концу, а курс гривны остается подозрительно стабильным.
Странно все это, очень странно.
Даже немножечко страшновато...
Вже прийшли гроші "першачкам"
(тим, хто перший раз у перший клас)
Тож, не переймайтесь - скоро почнеться
(магазини виручку ж не будуть маринувати в гривні)
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:54
Victor8 написав:
Лето близится к концу, а курс гривны остается подозрительно стабильным.
Странно все это, очень странно.
Даже немножечко страшновато...
Що каже про дві речі. перша - курс таки керований. сильно керований. друга - хтось вирішив, що курс має бути стабільний. Хто й чому - оце головні питання, бо можливо це рішення не керівництва НБУ, а влади.
з точки зору економіки навіть для того, щоб тримати інфляцію, курс на 10% відсотків за рік, або 1 гривня на квартал - це мало б сенс робити. можливо дійсно превалює думка, що краще це робити разовими стрибками, а не поточно протягом року. в кінці року побачимо - може стрибок буде й не 10%.
Додано: Суб 30 сер, 2025 09:30
Shaman написав: Victor8 написав:
Лето близится к концу, а курс гривны остается подозрительно стабильным.
Странно все это, очень странно.
Даже немножечко страшновато...
Що каже про дві речі. перша - курс таки керований. сильно керований. друга - хтось вирішив, що курс має бути стабільний. Хто й чому - оце головні питання, бо можливо це рішення не керівництва НБУ, а влади.
з точки зору економіки навіть для того, щоб тримати інфляцію, курс на 10% відсотків за рік, або 1 гривня на квартал - це мало б сенс робити. можливо дійсно превалює думка, що краще це робити разовими стрибками, а не поточно протягом року. в кінці року побачимо - може стрибок буде й не 10%.
х... безпооезная
Додано: Суб 30 сер, 2025 09:33
Стакан хлібного дару зранку корисніше.
Вадік почав суботу традиційно
Додано: Суб 30 сер, 2025 09:35
Успіх написав: Victor8 написав:
Лето близится к концу, а курс гривны остается подозрительно стабильным.
Странно все это, очень странно.
Даже немножечко страшновато...
Вже прийшли гроші "першачкам"
(тим, хто перший раз у перший клас)
Тож, не переймайтесь - скоро почнеться
(магазини виручку ж не будуть маринувати в гривні
)
й так Успіх, маринують, ще й як
