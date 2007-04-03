|
Додано: Сер 27 сер, 2025 16:58
Amethyst написав: SAndriy1 написав:
Тезер под 18% годовых
Антересна почем будет ЮСДТ/ЮСДе после 10 сент ?
До 10 сентября акция по TON. По USDT акция до окончания бонусного пула. А по цене - хз. Можно и через неделю вывести, если боязно
2
1
Додано: П'ят 29 сер, 2025 15:30
Amethyst написав: SAndriy1 написав:
Тезер под 18% годовых
Антересна почем будет ЮСДТ/ЮСДе после 10 сент ?
+/- 1 USD. A что должно измениться?
1
