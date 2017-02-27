Сильно сказано, відразу видно іксперда ЗЕД
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 вер, 2025 22:17
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Вів 02 вер, 2025 22:37
Додано: Вів 02 вер, 2025 22:59
Та, вроде, всё правильно было написано: с экспортом нет проблем, а чтобы ЕС вывезенное заимпортировал нужно выполнить кучку всякого. Вот почему за наличие таких знаний сейчас положено лепить ярлык "іксперда ЗЕД" - это уже дело тёмное, но надо, так надо.
Додано: Вів 02 вер, 2025 23:16
вимоги встановлюються ЄС саме для ІМПОРТУ,
регулюються квотами і митами на імпорт.
у нас виконання цих вимог відбувається шляхом розподілу квот між виробниками, які в свою чергу є експортерами.
можливо через це ти запутався...
Додано: Сер 03 вер, 2025 08:33
потреба є. а інститут пропонує ті місця, які користуються попитом. всі так переймаються за кількість фінансистів - а на кого власні діти вчаться/вчилися? отож...
Додано: Сер 03 вер, 2025 10:37
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Згідно даних Рахункової палати щодо виконання бюджету України 2025 року (за І-ше півріччя):
- Загальні доходи бюджету за Іше півріччя 2025 року склали 1,9 трлн грн. що на 551 млрд більше ніж за аналогічний період 2024 року
- Видатки бюджету становили 2,4 трлн грн.. Дефіцит бюджету – 546 млрд грн.
- Стійкість держбюджету в звітному періоді забезпечували міжнародна фінансова допомога та запозичення, обсяг яких зріс в порівнянні до Іго півріччя 2024 року на 56% і склав 865 млрд грн.. І це попри те, що недоотримано 5 млрд євро через порушення зобов’язань щодо програм UF та МВФ
- На національну безпеку і оборону в І-му півріччі 2025 року витрачено 1,7 трлн грн., з них 35% - грошове забезпечення військових
- Державний та гарантований державою борг збільшився на 10% до 7,7 трлн грн.. частка боргу в іноземній валюті збільшилася з 74,7% до 76,9%. На погашення і обслуговування боргу витрачено 511 млрд грн (на 25% більше ніж минулого року).
П.С. Враховуючи необхідність озброюватися і поповнювати запаси БК, не факт, що імпорт на військові потреби впаде. Може бути певна корекція грошового забезпечення через припинення БЗ. Варіант економії через припинення схематозів і мародерства навіть піднімати не хочеться...
Додано: Чет 04 вер, 2025 04:55
Додано: Чет 04 вер, 2025 12:28
а, может, дроны какие-нить проектировать или "умные дома", энергетику развивать/восстанавливать?... Успехов ей!
Додано: Чет 04 вер, 2025 13:35
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 04 вер, 2025 18:01
