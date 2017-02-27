Shaman написав:це я й маю на увазі, коли кажу, що ринок акцій на Заході поламався. Вартість акцій не взагалі не відповідає їх поточній доходності, а очікування, що колись вони ще подорожчають - виправдаються далеко не для всіх активів. Intel як приклад
В Україні теж цікаво...: 1) Майже що випхали з країни дитиняк 18-22 (чи 23) -- теж схожі якоюсь мірою на валюту 😁, особливо з нашим демограф.деревом. 2) Приват дражниться -- “кешбек візьміть за виведення валюти за кордон”. Гаразд. Вивів. Давайте. 😁 3) Навіть Моно, про який казали, що не полюбляє випускати валюту з чіпких лапок, але у серпні в екв.50т випустив без питань, хоч і трохи причманів, що людина перелякана і ризикує у них лише малими порціями. 😁
І лише Сенс, падло, не зраджує своїй жадібності -- вперто тримає 4%... 😒
Отже, не лише світ ломиться від купи ВКВ, а й Україна? 🤔
А що там той Баффет? Так все і тримає під подушкою і стрибає у молодильну купу золотих монет, чи хоч би облігацій прикупив? 🤔
Я не знаю кому Моно что не выпускал. У меня отлично и раньше переводил. У Сенса 4%, но тоже переводит. А у большинства банков по-прежнему TransferGo заблокирован, а толкалка с банка на валютные карты и до этого не работала. Так что не сильно Украина ломится и перевод в рамках лимитов НБУ сильно ограничен тем, что банков с такой услугой почти нет. Вот когда НБУ разрешит исходящие SWIFT кому попало, а может и SEPA - тогда верю, что валюту девать некуда.
moveton написав:перевод в рамках лимитов НБУ сильно ограничен тем, что банков с такой услугой почти нет.
https://uainvest.com.ua/p2p-abroad Тут бачу щонайменше десяток банків з яких можна тягнути з 0%. Ще у трьох запис типу 0 | х.х -- неясно що саме означає. Коли нуль, а коли х.х? Але це питання здебільшо філософське, бо от Genome на своєму боці при стягування забере 3%. А то боляче і нецікаво... Може щось і з меншою комісією тягне, але ж нині не всі реєструють укрів. От револют хотів навесні набирати укрів, а потім падлючне Моно на нього нагавкало, і все пропало.
У тій таки таблиці 5 банків штовхає з 0.9...1.0% Отже, для людей в тилу є можливість вигідно купувати єври на 100тис.грв, заносити у банки, і слати. ~500тис/міс, 6млн/рік, це трохи менше 150к$. Хай 140к$, бо в деяких банках може 90тис. У часи Пороха можна було інвестувати на 200к$ за рік, здається. Тобто, воєнні обмеження якось майже і не вплинули? 🤔
Hotab
Ні. То лотерея 😁 Вже давня. Але вони не забувають нагадувати...
