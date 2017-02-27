RSS
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2025?

Опитування проводиться до Сер 01 жов, 2025 15:29

Валютний ринок в контексті ДС 5.6 5 10
40,00-40,50
10%
1
40,50-41,00
10%
1
41,00-41,50
0
0
41,50-42,00
40%
4
42,00-42,50
10%
1
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
10%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
10%
1
Більше 46,00
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 18:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:це я й маю на увазі, коли кажу, що ринок акцій на Заході поламався. Вартість акцій не взагалі не відповідає їх поточній доходності, а очікування, що колись вони ще подорожчають - виправдаються далеко не для всіх активів. Intel як приклад


В Україні теж цікаво...:
1) Майже що випхали з країни дитиняк 18-22 (чи 23) -- теж схожі якоюсь мірою на валюту 😁, особливо з нашим демограф.деревом.
2) Приват дражниться -- “кешбек візьміть за виведення валюти за кордон”. Гаразд. Вивів. Давайте. 😁
3) Навіть Моно, про який казали, що не полюбляє випускати валюту з чіпких лапок, але у серпні в екв.50т випустив без питань, хоч і трохи причманів, що людина перелякана і ризикує у них лише малими порціями. 😁

І лише Сенс, падло, не зраджує своїй жадібності -- вперто тримає 4%... 😒

Отже, не лише світ ломиться від купи ВКВ, а й Україна? 🤔

А що там той Баффет? Так все і тримає під подушкою і стрибає у молодильну купу золотих монет, чи хоч би облігацій прикупив? 🤔
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2656
З нами з: 24.08.10
Подякував: 120 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 18:51

Bobua
Приват дражниться -- “кешбек візьміть за виведення валюти за кордон”. Гаразд. Вивів. Давайте. 😁


А що там за деталі? Який кишмиш? Перекриває % комси?
Hotab
 
Повідомлень: 16100
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2480 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Bobua написав:І лише Сенс, падло, не зраджує своїй жадібності -- вперто тримає 4%... 😒

Отже, не лише світ ломиться від купи ВКВ, а й Україна? 🤔

Я не знаю кому Моно что не выпускал. У меня отлично и раньше переводил. У Сенса 4%, но тоже переводит. А у большинства банков по-прежнему TransferGo заблокирован, а толкалка с банка на валютные карты и до этого не работала. Так что не сильно Украина ломится и перевод в рамках лимитов НБУ сильно ограничен тем, что банков с такой услугой почти нет. Вот когда НБУ разрешит исходящие SWIFT кому попало, а может и SEPA - тогда верю, что валюту девать некуда.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5890
З нами з: 23.03.18
Подякував: 70 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 20:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:перевод в рамках лимитов НБУ сильно ограничен тем, что банков с такой услугой почти нет.


https://uainvest.com.ua/p2p-abroad
Тут бачу щонайменше десяток банків з яких можна тягнути з 0%.
Ще у трьох запис типу 0 | х.х -- неясно що саме означає. Коли нуль, а коли х.х? Але це питання здебільшо філософське, бо от Genome на своєму боці при стягування забере 3%. А то боляче і нецікаво...
Може щось і з меншою комісією тягне, але ж нині не всі реєструють укрів. От револют хотів навесні набирати укрів, а потім падлючне Моно на нього нагавкало, і все пропало.

У тій таки таблиці 5 банків штовхає з 0.9...1.0%
Отже, для людей в тилу є можливість вигідно купувати єври на 100тис.грв, заносити у банки, і слати. ~500тис/міс, 6млн/рік, це трохи менше 150к$. Хай 140к$, бо в деяких банках може 90тис.
У часи Пороха можна було інвестувати на 200к$ за рік, здається.
Тобто, воєнні обмеження якось майже і не вплинули? 🤔






Hotab


Ні.
То лотерея 😁
Вже давня. Але вони не забувають нагадувати...
Квітучий кешбек за міжнародні перекази з Visa
з 27 травня 2025 до 27 вересня 2025
Нараховуємо кешбек 500 і 5 000 гр

Надсилайте або отримуйте міжнародні грошові перекази на суму від 500 грн (в еквіваленті) з карткою Visa від ПриватБанку та щомісяця беріть участь у розіграші кешбеку. Один учасник акції може на кожному етапі отримувати 500 або 5 000 грн. В акції беруть участь усі види термінових грошових переказів і міжнародних платежів, які можна отримати й надіслати через ПриватБанк.

Більше переказів – більше шансів на виграш!

Хто може взяти участь в акції?
Повнолітні клієнти, які мають ІПН та активну картку Visa від ПриватБанку (Картка для виплат, картка «Універсальна» / «Універсальна Gold», преміальна).
Як стати учасником акції?
1. Зареєструйтеся в акції.
2. Отримайте або надішліть міжнародний переказ із карткою Visa від ПриватБанку на суму від 500 грн (в еквіваленті).
Яка винагорода чекає на переможців?
🎁 Кешбек 500 грн отримають 1 000 клієнтів (250 переможців щомісяця).
🎁 Кешбек 5 000 грн отримають 100 клієнтів (25 переможців щомісяця).

Один учасник акції може на кожному етапі отримувати кешбек у розмірі 500 або 5 000 грн. Максимальна сума кешбеку не обмежується.

Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2656
З нами з: 24.08.10
Подякував: 120 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
 
1
3
Форум:
