Тут бачу щонайменше десяток банків з яких можна тягнути з 0%.

Отже, для людей в тилу є можливість вигідно купувати єври на 100тис.грв, заносити у банки, і слати. ~500тис/міс, 6млн/рік, це трохи менше 150к$. Хай 140к$, бо в деяких банках може 90тис. У тій таки таблиці 5 банків штовхає з 0.9...1.0%Отже, для людей в тилу є можливість вигідно купувати єври на 100тис.грв, заносити у банки, і слати. ~500тис/міс, 6млн/рік, це трохи менше 150к$. Хай 140к$, бо в деяких банках може 90тис.

Тобто, воєнні обмеження якось майже і не вплинули? 🤔 У часи Пороха можна було інвестувати на 200к$ за рік, здається.Тобто, воєнні обмеження якось майже і не вплинули? 🤔

То, что там написано 0% на тянучку ещё не значит, что тянучка работает в принципе. Wise и TransferGo с осени прошлого года почти везде заблокированы с воплями "НБУ запретил переводы за рубеж", что в таблице не отражено. Вроде, Револют позволяют лучше, но да, и с его 3% за тянучку не прикольно и не всем повезло иметь его акк.Как-то так, да. Есть ещё шестой:. Пересичному может 13k$ в месяц с забегами на размазать по шести банкам и хватит. Но дажеуже так выбрать затруднительно. А что делать простому одесскому хирургу с лямом зелени в дежурке?Это говорит о том, что и при Порохе с выводом валюты было не разгуляться. Был вектор дальнейшего снятия ограничений, но вот не сложилось пока. Далеко ещё до лопания от валюты при всех миллиардах помощи.