RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11955119561195711958

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2025?

Опитування проводиться до Сер 01 жов, 2025 15:29

Валютний ринок в контексті ДС 5.4 5 13
40,00-40,50
8%
1
40,50-41,00
8%
1
41,00-41,50
0
0
41,50-42,00
38%
5
42,00-42,50
23%
3
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
8%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
8%
1
Більше 46,00
8%
1
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 18:51

Bobua
Приват дражниться -- “кешбек візьміть за виведення валюти за кордон”. Гаразд. Вивів. Давайте. 😁


А що там за деталі? Який кишмиш? Перекриває % комси?
Hotab
 
Повідомлень: 16104
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2480 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Bobua написав:І лише Сенс, падло, не зраджує своїй жадібності -- вперто тримає 4%... 😒

Отже, не лише світ ломиться від купи ВКВ, а й Україна? 🤔

Я не знаю кому Моно что не выпускал. У меня отлично и раньше переводил. У Сенса 4%, но тоже переводит. А у большинства банков по-прежнему TransferGo заблокирован, а толкалка с банка на валютные карты и до этого не работала. Так что не сильно Украина ломится и перевод в рамках лимитов НБУ сильно ограничен тем, что банков с такой услугой почти нет. Вот когда НБУ разрешит исходящие SWIFT кому попало, а может и SEPA - тогда верю, что валюту девать некуда.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5894
З нами з: 23.03.18
Подякував: 70 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 20:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:перевод в рамках лимитов НБУ сильно ограничен тем, что банков с такой услугой почти нет.


https://uainvest.com.ua/p2p-abroad
Тут бачу щонайменше десяток банків з яких можна тягнути з 0%.
Ще у трьох запис типу 0 | х.х -- неясно що саме означає. Коли нуль, а коли х.х? Але це питання здебільшо філософське, бо от Genome на своєму боці при стягування забере 3%. А то боляче і нецікаво...
Може щось і з меншою комісією тягне, але ж нині не всі реєструють укрів. От револют хотів навесні набирати укрів, а потім падлючне Моно на нього нагавкало, і все пропало.

У тій таки таблиці 5 банків штовхає з 0.9...1.0%
Отже, для людей в тилу є можливість вигідно купувати єври на 100тис.грв, заносити у банки, і слати. ~500тис/міс, 6млн/рік, це трохи менше 150к$. Хай 140к$, бо в деяких банках може 90тис.
У часи Пороха можна було інвестувати на 200к$ за рік, здається.
Тобто, воєнні обмеження якось майже і не вплинули? 🤔






Hotab


Ні.
То лотерея 😁
Вже давня. Але вони не забувають нагадувати...
Квітучий кешбек за міжнародні перекази з Visa
з 27 травня 2025 до 27 вересня 2025
Нараховуємо кешбек 500 і 5 000 гр

Надсилайте або отримуйте міжнародні грошові перекази на суму від 500 грн (в еквіваленті) з карткою Visa від ПриватБанку та щомісяця беріть участь у розіграші кешбеку. Один учасник акції може на кожному етапі отримувати 500 або 5 000 грн. В акції беруть участь усі види термінових грошових переказів і міжнародних платежів, які можна отримати й надіслати через ПриватБанк.

Більше переказів – більше шансів на виграш!

Хто може взяти участь в акції?
Повнолітні клієнти, які мають ІПН та активну картку Visa від ПриватБанку (Картка для виплат, картка «Універсальна» / «Універсальна Gold», преміальна).
Як стати учасником акції?
1. Зареєструйтеся в акції.
2. Отримайте або надішліть міжнародний переказ із карткою Visa від ПриватБанку на суму від 500 грн (в еквіваленті).
Яка винагорода чекає на переможців?
🎁 Кешбек 500 грн отримають 1 000 клієнтів (250 переможців щомісяця).
🎁 Кешбек 5 000 грн отримають 100 клієнтів (25 переможців щомісяця).

Один учасник акції може на кожному етапі отримувати кешбек у розмірі 500 або 5 000 грн. Максимальна сума кешбеку не обмежується.

Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2657
З нами з: 24.08.10
Подякував: 120 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 21:13

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Bobua написав:В Україні теж цікаво...:
Чому не пишете на військовій гілці?
Вже не хочете демобілізації/не маєте нових ідей що-до неї?

Як, взагалі, настрій хлопців в окопах?
Чути у вас там "запах" кінця війни?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8590
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 21:22

  Bobua написав:https://uainvest.com.ua/p2p-abroad
Тут бачу щонайменше десяток банків з яких можна тягнути з 0%.

То, что там написано 0% на тянучку ещё не значит, что тянучка работает в принципе. Wise и TransferGo с осени прошлого года почти везде заблокированы с воплями "НБУ запретил переводы за рубеж", что в таблице не отражено. Вроде, Револют позволяют лучше, но да, и с его 3% за тянучку не прикольно и не всем повезло иметь его акк.

  Bobua написав:У тій таки таблиці 5 банків штовхає з 0.9...1.0%
Отже, для людей в тилу є можливість вигідно купувати єври на 100тис.грв, заносити у банки, і слати. ~500тис/міс, 6млн/рік, це трохи менше 150к$. Хай 140к$, бо в деяких банках може 90тис.

Как-то так, да. Есть ещё шестой: Альянс за 0.8%. Пересичному может 13k$ в месяц с забегами на размазать по шести банкам и хватит. Но даже е-лимит в 200к евро в год уже так выбрать затруднительно. А что делать простому одесскому хирургу с лямом зелени в дежурке? :mrgreen:

  Bobua написав:У часи Пороха можна було інвестувати на 200к$ за рік, здається.
Тобто, воєнні обмеження якось майже і не вплинули? 🤔

Это говорит о том, что и при Порохе с выводом валюты было не разгуляться. Был вектор дальнейшего снятия ограничений, но вот не сложилось пока. Далеко ещё до лопания от валюты при всех миллиардах помощи.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5894
З нами з: 23.03.18
Подякував: 70 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 10:31

  moveton написав:
  Shaman написав:а на кого власні діти вчаться/вчилися? отож...

Что именно отож? Моя на инженера электроники пошла. Собирается потом в Украине по специальности лапу сосать, хотя, судя по заполненности группы, конкурентов у неё будет не много. И что?

не бачите протирічь? по-перше, якщо погана спеціальність, то чого пішла? чи прохідний бал нижче? але чи потяне таку спеціальність?

й головне - а чому така впевненість, що інженер-електроник не знайде роботи? сучасні станки з ЧПК й в Україні є - й чимало. чи ви просто далекі від виробництва?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9638
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 11:13

  Shaman написав:не бачите протирічь? по-перше, якщо погана спеціальність, то чого пішла? чи прохідний бал нижче? але чи потяне таку спеціальність?

Не вижу. Сказала, что ей нравится. Уже счиатется взрослым человеком. Пусть тянет, раз хочет.

  Shaman написав:й головне - а чому така впевненість, що інженер-електроник не знайде роботи? сучасні станки з ЧПК й в Україні є - й чимало. чи ви просто далекі від виробництва?

Станки, вероятно, есть, но не уверен, что инженер для их работы не нужен. От производства лично я далёк, зато у меня есть друг - инженер сходной специальности. Он и с опытом не то, чтобы в Украине жировал. Годик назад наконец взял жену и уехал в Израиль. Там доволен: даже базовая неквалифицированная работа (что-то типа свивания проводов) уже приносит достаточно для поддержания штанов и съёма квартиры. И её много на любую квалификацию. Сейчас уже чем-то посерьёзнее и поденежнее по специальности занимается.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5894
З нами з: 23.03.18
Подякував: 70 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
 
1
6
  #<1 ... 11955119561195711958
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3631, 3632, 3633
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
36329 37933623
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 вер, 2025 11:35
Oberon
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 213, 214, 215
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2142 13536642
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 сер, 2025 11:59
Модератор
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23486099
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14813)
05.09.2025 11:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.