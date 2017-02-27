Додано: Суб 06 вер, 2025 21:41

orest написав: Мій улюблений Торгівельний баланс

За результатами 8 місяців 2025 року імпорт товарів вдвічі перевищив експорт.

Протягом січня-серпня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $52,6 млрд, а експортували – на $26,3 млрд.

Трохи моєї власної математики.За моїми підрахунками, не зважаючи на панічні забіги оленів на банки і обмінки в моменти зростання курсу, то рівновісний курс в не воюючій країні має покривати десь 0.85- 0.9 співвідношення єкспорт\імпорт.Не говорим за закупівлю зброї, бо моя особиста думка, що зараз чисто громадянська економіка пляше біля коеф. 0.9. експорта зброї немає, отже моє припущення, що експорт наш скажімо в серпні десь 3.3 ярда, імпорт скажімо 3.8.А увесь наявний жахливий торгівельний мінус, який зараз утворюється, це закупівля зброї і пального для ЗСУ, тобто чисто воєнний імпорт.Загальний імпорт приблизно в серпні 6.6.Імпорт зброї і пального для ЗСУ виходить 2.8.Які інтервенції НБУ за серпень?2.7 ярда. Населення купило 0.35, може банки продавали валюту, пару сотень лямів не врахованої купівлі не викривляють усю картину.Сходиться, зараз абсолютно рівномірний курс, якщо експорт 3.3, а імпорт чисто мирної продукції 3.8, коеф. покриття експортом імпорта 0.87.Але є війна, є імпорт зброї.До чого я все це вів, хочу порахувати який буде рівномірний курс без допомоги, тобто нам треба буде імпортувати 6.6, а експорт 3.3. Прийдеться гривню девальвувати, щоб звести кінці з кінцями.Тобто зараз коеф. покриття 0.5, а треба мати 0.85, а це вже курс прийдеться помножити на 1.7, для того щоб знизити імпорт і стимулювати експорт, без урахування набігу на банки і ефекта панічної скупки валюти коли всі думають, що треба брати на всі, бо валюта дорощає.В такі моменти курс може перелетіти рівновісну точку і залетіти на не адекватні 1.7, а на всі 2.2 чи 2.5.В цифрах рівномірний курс без західної допомоги 1.7*41.5=70.55.З урахуванням паніки між 91 і 104.Ви звичайно скажете, що громадянська економіка не потягне чисто військовий імпорт на рівні 2.8 при експорті 3.3, так не потягне, прийдеться ужиматись і спускати резерви в ноль, але тримати пристойний рівень забезпечення ЗСУ.Звичайно це груба модель і НБУ може рекордними резервами поламати цю "математику", але після завершення бойових дій кратної ракети не може бути, 70 можна тримати, треба буде закуповувати зброю, але будемо і наші дрони\ракети ескпортувати, гадаю військовий експорт перекриє імпорт.Не все так погано у нашому домі(с), треба вірити, що все буде добре.