|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 вер, 2025 21:53
kombinator написав:
тільки айтішників 200 000 , з яких 70% точно має 1к
але ж платить з них або 3600(єдиний 2 група) або 6% .... тих самих 3600 єдиний 3група, тому їх і зарахували до тих
хто отримує мінімалку у 8000-тих самих 1760ЄСВ+1440ПДФО+400Військовий
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26985
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2986 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 09 вер, 2025 22:06
budivelnik написав:
але ж платить з них або 3600(єдиний 2 група) або 6% .... тих самих 3600 єдиний 3група, тому їх і зарахували до тих хто отримує мінімалку
Блин, завидую белой завистью! По всей информации о отчёте "десь було" такие детали его методики уметь вычислить.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5906
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 723 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
6
Додано: Вів 09 вер, 2025 22:24
moveton написав: budivelnik написав:
але ж платить з них або 3600(єдиний 2 група) або 6% .... тих самих 3600 єдиний 3група, тому їх і зарахували до тих хто отримує мінімалку
Блин, завидую белой завистью! По всей информации о отчёте "десь було" такие детали его методики уметь вычислить.
Може мухи окремо-котлети окремо?
1 Ви можете заперечити приведенні мною цифри і привести свої?
2 Якщо ні - то чого жовчью плюєтесь?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26985
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2986 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 09 вер, 2025 23:13
budivelnik написав: moveton написав: budivelnik написав:
але ж платить з них або 3600(єдиний 2 група) або 6% .... тих самих 3600 єдиний 3група, тому їх і зарахували до тих хто отримує мінімалку
Блин, завидую белой завистью! По всей информации о отчёте "десь було" такие детали его методики уметь вычислить.
Може мухи окремо-котлети окремо?
1 Ви можете заперечити приведенні мною цифри і привести свої?
2 Якщо ні - то чого жовчью плюєтесь?
Если очень надо, то кину кубик и приведу столько любых цифр, сколько потребуется. А почему это обязательно для восхищения вычислять так много по такой скудной информации, раз уж точно мухи отдельно от котлет? Никакой жёлчи. Бесценное умение. Мне и мегабайтов логов-то частенько не хватает для узнавания, как оно так получилось.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5906
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 723 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|36333
|37943921
|
|
|2142
|13538403
|
|
|7978
|23488049
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|