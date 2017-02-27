RSS
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #11970

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2025?

Опитування проводиться до Сер 01 жов, 2025 15:29

Валютний ринок в контексті ДС 4.6 5 41
40,00-40,50
5%
2
40,50-41,00
5%
2
41,00-41,50
22%
9
41,50-42,00
41%
17
42,00-42,50
12%
5
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
2%
1
Більше 46,00
7%
3
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 22:43

  Shaman написав:
  prodigy написав:Shaman немає експорту цього року, тому і немає такої кількості податків
тому гривня стабільна

для чого вам особисто девальвація-для знедолення пенсіонерів, яких 40% від дорослого населення?
чи девальвація допоможе стримати ціни (на продукти, ліки і пальне)-навпаки, ціни зростають навіть коли гривна "міцнішала", дайте депозитчикам трохи грошей заробити для сплати комуналки взимку (і на ліки може теж вистачить) :mrgreen:

так навпаки, чим менше експорт та більше імпорт - це якраз підстави для девалу ;)

а загалом всі чомусь забувають - дешева внутрішня валюта стимулює економіку - й експорт зростає, й імпорт зменшується, тобто більше виробляється всередині країни. а зростання економіки - це можливість для населення заробляти гроші. не отримувати від держави, а саме заробляти - це головна функція - дати людям можливість заробити.

Ну частково це так, я особисто бачу що дрібні виробництва потроху набирають рентабельності на тлі імпорту, що дорожчає. Навіть доводиться йти на такі непопулярні кроки, як підвищення зарплат.
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 564
З нами з: 22.03.11
Подякував: 115 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 07:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:а зростання економіки - це можливість для населення заробляти гроші. не отримувати від держави, а саме заробляти - це головна функція - дати людям можливість заробити.

Це в ідеальних умовах. А в реальних левова частка зростання осідає в кишенях у власників капіталу. А робітники в кращому випадку отримують зростання зарплати, яке відновлює їх купівельну спроможність на попередній рівень (до девальвації) і то із певною затримкою.
ИМХО девальвація - це неправильне джерело росту. Правильний ріст має бути на іноземних інвестиціях і державних дотаціях, як в 2008 чи зараз в галузі ШІ або компанії Ілона Маска.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5622
З нами з: 29.07.22
Подякував: 893 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 12:01

После последних заявлений Трампа - лично у меня очень пессимистическое настроение в вопросе иностранных инвестиций в Украину.

То есть, иностранной валюты будет меньше...
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1102
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 14:18

  Victor8 написав:После последних заявлений Трампа - лично у меня очень пессимистическое настроение в вопросе иностранных инвестиций в Украину.

То есть, иностранной валюты будет меньше...


ИМХО в наступному році 90+% дефіциту бюджету буде фінансувати ЄС
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5622
З нами з: 29.07.22
Подякував: 893 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 14:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:в наступному році 90+% дефіциту бюджету буде фінансувати ЄС


Не відмрвляться?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10774
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 14:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

На 2026 рік я дивлюся відносно позитивно. Очікую, що кошти будуть. На відміну від 2027 року....
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5622
З нами з: 29.07.22
Подякував: 893 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 15:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Допоки є заморожені кошти рашки, то будуть надавати "репараційні" кредити під їх заставу і під погашення з їх доходу. Питання, що буде далі, коли всі ті кошти будуть перезаставлені. Хоча їх ще на рік/два може вистачити. А може і не вистачити, сьогодні пройшла новина, що Україні потрібно вдвічі більше коштів на 2026р., ніж було попередньо заплановано
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 794
З нами з: 01.06.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #11970
