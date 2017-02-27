Bobua написав: Ой+ написав: flyman написав:
Згідно "безбитковості" ОВДП, на кінець травня оцінка була ПА45, і ПА49 на кінець року.
Ніхто не знає майбутнього, навіть Пишний
А якщо рахувати беззбитковість через євро?
єври:
дата курсНБУ таєм.План тП-НБУ
01.01.24 41,9960 41,9960 0,000 0,00%
01.07.24 43,2658 44,9385 1,673 3,72%
01.01.25 43,6855 48,1229 4,437 9,22%
01.07.25 50,2905 50,2905 0,000 0,00%
01.01.26 53,3562 53,3562 0,000 0,00%
01.07.26 56,5541 56,5541 0,000 0,00%
01.01.27 60,0016 60,0016 0,000 0,00%
01.07.27 63,5978 63,5978 0,000 0,00%
01.01.28 67,4747 67,4747 0,000 0,00%
01.07.28 71,5418 71,5418 0,000 0,00%
01.01.29 75,9029 75,9029 0,000 0,00%
01.07.29 80,4522 80,4522 0,000 0,00%
01.01.30 85,3564 85,3564 0,000 0,00%
і отут докладніше: viewtopic.php?p=5846334#p5846334
....
Але від літа єврові овдп (останні два стовпчики, бо всі перші -- долярові) по гривн.прибуткрвості стали майже доганяти гривневі. Азартні перегони:
дата курсНБУ таємн тП-НБУ $ тП-НБУ €
01.01.24 38,002 38,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
01.07.24 40,454 40,40 -0,05 -0,14% 1,67 3,72%
01.01.25 42,030 42,98 0,95 2,20% 4,44 9,22%
01.07.25 41,779 45,25 3,47 7,67% 1,30 2,59%
01.01.26 47,687 47,69 0,00 0,00% 0,00 0,00%
01.07.26 50,211 50,21 0,00 0,00% 0,00 0,00%
01.01.27 52,914 52,91 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Втім, у кінці вересня доляр побив новий рекорд.
Вже на 11% за два роки кумулятивно відстав від гривні:
30.09.25 41,318 46,44 5,12 11,03%
01.10.25 41,142 46,45 5,31 11,43%
02.10.25 41,222 46,47 5,24 11,29%
03.10.25 41,276 46,48 5,20 11,19%
04.10.25 41,276 46,49 5,22 11,22%
05.10.25 41,276 46,51 5,23 11,25%
06.10.25 41,229 46,52 5,29 11,37%
Таки нема сенсів лишати долярові овдп. Тим більше, що їх мало хто і продає...
Все, але поступово, треба за кордон -- у великий фін.світ. 😂😹
Єврові овдп краще, але і вони відстають (за час від 1.1.24р) вже майже на 7% від гривневих:
30.09.25 48,4408 51,7840 3,343 6,46%
01.10.25 48,3028 51,8007 3,498 6,75%
02.10.25 48,3734 51,8174 3,444 6,65%
03.10.25 48,5039 51,8340 3,330 6,42%
04.10.25 48,5039 51,8507 3,347 6,45%
05.10.25 48,5039 51,8674 3,363 6,48%
06.10.25 48,3818 51,8841 3,502 6,75%
Успіх написав: Bobua написав:
В Україні теж цікаво...:
...
Чути у вас там "запах" кінця війни?
Яка-така війна? 😳🙀😱
Попитайте у народу -- майже всі скажуть, що війни у нас нема, лише “якийсь” військ.стан, і “всі панімають, що то не счітається”.
Гривня сильна як ніколи. Майже як у януковоча.
Перекази за кордон працюють умить. Навіть за самим кордоном гірше -- от геномка смс не хоче прислати, відмовки пише... 😒
Десь якісь дрони воюють одне з одним. Інколи, правда, нападають на села біля злачних облцентрів, але вбили всього 4х? Містяни не дуже постраждали? Йти на війну і мстити -- не планують же ж, правда?