Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 жов, 2025 17:13
The_Rebel написав: UA написав:
В Китаї люди статки заробляють організовуючи реальні виробництва, в США складаючи "правильні" портфелі акцій.
Не на тих Україна поставила, не на тих.
Але чомусь ці портфелі акцій в США складаються в основному з американських компаній. Причому успішних, якщо вони ростуть.
А у Китаї вже давно почалася криза перевиробництва. Так, будують та виробляють вони багато. Проте чи потрібно настільки багато? Наприклад, хтось в Україні побудує швидкий платний хайвей Дніпро-Львів. У нього буде якась дохідність x(Євро) та окупність y(роки). Але якщо ще одна компанія побудує подібний з трохи іншим маршрутом, то дохідність обох буде вже ближче до x/2, а окупність буде наближатися до 2y. Це в дуже грубому порівнянні. Але дозволяє зрозуміти, що в Китаї вже не буде такої віддачі інвестицій як була останні 30 років.
Бо вже все перебудовано та перевироблено.
П.с. Зараз там навіть по офіційним даним є навіс з нероспроданих квартир близько 400 млн квадратних метрів. А деякі неофіційні інсайдери вказують цифри 700 млн - 1 млрд. Автомобілі так само штампують пачками, а потім вони роками стоять на майданчиках, бо перенасичення ринку
Криза перевиробництва та криза відсутності виробництва, це як кажуть = Дві велики різниці.
-
-
Додано: Сер 08 жов, 2025 18:42
Євро на найнижчих відмітках останнього місяця
-
-
Додано: Сер 08 жов, 2025 19:23
Bobua написав: Ой+ написав: flyman написав:
Згідно "безбитковості" ОВДП, на кінець травня оцінка була ПА45, і ПА49 на кінець року.
Ніхто не знає майбутнього, навіть Пишний
А якщо рахувати беззбитковість через євро?
єври:
дата курсНБУ таєм.План тП-НБУ
01.01.24 41,9960 41,9960 0,000 0,00%
01.07.24 43,2658 44,9385 1,673 3,72%
01.01.25 43,6855 48,1229 4,437 9,22%
01.07.25 50,2905 50,2905 0,000 0,00%
01.01.26 53,3562 53,3562 0,000 0,00%
01.07.26 56,5541 56,5541 0,000 0,00%
01.01.27 60,0016 60,0016 0,000 0,00%
01.07.27 63,5978 63,5978 0,000 0,00%
01.01.28 67,4747 67,4747 0,000 0,00%
01.07.28 71,5418 71,5418 0,000 0,00%
01.01.29 75,9029 75,9029 0,000 0,00%
01.07.29 80,4522 80,4522 0,000 0,00%
01.01.30 85,3564 85,3564 0,000 0,00%
і отут докладніше: viewtopic.php?p=5846334#p5846334
....
Але від літа єврові овдп (останні два стовпчики, бо всі перші -- долярові) по гривн.прибуткрвості стали майже доганяти гривневі. Азартні перегони:
дата курсНБУ таємн тП-НБУ $ тП-НБУ €
01.01.24 38,002 38,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
01.07.24 40,454 40,40 -0,05 -0,14% 1,67 3,72%
01.01.25 42,030 42,98 0,95 2,20% 4,44 9,22%
01.07.25 41,779 45,25 3,47 7,67% 1,30 2,59%
01.01.26 47,687 47,69 0,00 0,00% 0,00 0,00%
01.07.26 50,211 50,21 0,00 0,00% 0,00 0,00%
01.01.27 52,914 52,91 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Втім, у кінці вересня доляр побив новий рекорд.
Вже на 11% за два роки кумулятивно відстав від гривні:
30.09.25 41,318 46,44 5,12 11,03%
01.10.25 41,142 46,45 5,31 11,43%
02.10.25 41,222 46,47 5,24 11,29%
03.10.25 41,276 46,48 5,20 11,19%
04.10.25 41,276 46,49 5,22 11,22%
05.10.25 41,276 46,51 5,23 11,25%
06.10.25 41,229 46,52 5,29 11,37%
Таки нема сенсів лишати долярові овдп. Тим більше, що їх мало хто і продає...
Все, але поступово, треба за кордон -- у великий фін.світ. 😂😹
Єврові овдп краще, але і вони відстають (за час від 1.1.24р) вже майже на 7% від гривневих:
30.09.25 48,4408 51,7840 3,343 6,46%
01.10.25 48,3028 51,8007 3,498 6,75%
02.10.25 48,3734 51,8174 3,444 6,65%
03.10.25 48,5039 51,8340 3,330 6,42%
04.10.25 48,5039 51,8507 3,347 6,45%
05.10.25 48,5039 51,8674 3,363 6,48%
06.10.25 48,3818 51,8841 3,502 6,75%
Успіх написав: Bobua написав:
В Україні теж цікаво...:
...
Чути у вас там "запах" кінця війни?
Яка-така війна? 😳🙀😱
Попитайте у народу -- майже всі скажуть, що війни у нас нема, лише “якийсь” військ.стан, і “всі панімають, що то не счітається”.
Гривня сильна як ніколи. Майже як у януковоча.
Перекази за кордон працюють умить. Навіть за самим кордоном гірше -- от геномка смс не хоче прислати, відмовки пише... 😒
Десь якісь дрони воюють одне з одним. Інколи, правда, нападають на села біля злачних облцентрів, але вбили всього 4х? Містяни не дуже постраждали? Йти на війну і мстити -- не планують же ж, правда?
Додано: Сер 08 жов, 2025 19:28
Hotab написав:
Євро на найнижчих відмітках останнього місяця
Піде на паритет з долларом?
Що там твої африканські шамани кажуть?
Додано: Сер 08 жов, 2025 19:32
UA написав: Hotab написав:
Євро на найнижчих відмітках останнього місяця
Піде на паритет з долларом?
Що там твої африканські шамани кажуть?
Буду радий. Ще треба десь 50к євро відкупити.
Шамани акуєвші синю сотку з штампиком мені брєзгують поміняти на місцеві фунтікі, які важать 1 кг (в найкрупніших купюрах!) за 100 дол і девальнули в 5 раз за 2 роки.
Додано: Чет 09 жов, 2025 03:41
UA написав:
В Китаї люди статки заробляють організовуючи реальні виробництва, в США складаючи "правильні" портфелі акцій.
Не на тих Україна поставила, не на тих.
От тільки якщо США перестануть купляти продукцію реальних китайських виробництв, скільки з них накриється мідним тазом?..
В США теж виробництв вистачає, тільки там зовсім інші товари виробляються.
Та й виробництво енергії в США вище за Китай, на душу населення так точно.
Додано: Чет 09 жов, 2025 09:22
The_Rebel написав:
Але дозволяє зрозуміти, що в Китаї вже не буде такої віддачі інвестицій як була останні 30 років.
Бо вже все перебудовано та перевироблено.
П.с. Зараз там навіть по офіційним даним є навіс з нероспроданих квартир близько 400 млн квадратних метрів. А деякі неофіційні інсайдери вказують цифри 700 млн - 1 млрд. Автомобілі так само штампують пачками, а потім вони роками стоять на майданчиках, бо перенасичення ринку
Трохи побарахтатися китайці ще зможуть. Е Африка, та ЮВА, в яких інфрастукрутуру ще будувати і будувати, а взамін отримувати копалини, доступ до води, військові бази і т.і.
З авто взагалі не плоблема. Навіть при кінських пошлинах у Європі, наприклад, вони напрягуться і будуть продавати свої авто по 1 євро, аж доки європейські виробники не сконають (доволі швидко, рік-два). А потім вийдуть на заплановану прибутковість як країна-виробник монополіст.
Можна ще звернути увагу, в Епіцентрі, наприклад шурупи, дюбелі, пензлі для фарби, олівці і решта примитиву - все Китайське. Гайдзіни та лаоваї втратили навики прадавнього мистецтва виробництва цв'яхів. Так, це не капіталоємкі мости та залізниці, але в масштабах всього світу це вже фактично монополія
Додано: Чет 09 жов, 2025 09:39
У них себестоимость электричек уже выше чем они распродавали прошлогодние в марте этого года(у себя в чайне, рашкаблогера случайно в трубе нашёл, он там сравнивал цены на ксиоми с бёдами разными с VW и Мерседес, тоже китайского пр-ва)
Системно и долго это закончится крахом.
И как импорт туда где эти электрички покупают - так таможенные пошлины решают и их не от 1го евро или доллара будут считать, а от цены защищаемого внутреннего производителя.
Додано: Чет 09 жов, 2025 09:44
барабашов написав:
У них себестоимость электричек уже выше чем они распродавали прошлогодние в марте этого года(у себя в чайне, рашкаблогера случайно в трубе нашёл, он там сравнивал цены на ксиоми с бёдами разными с VW и Мерседес, тоже китайского пр-ва)
Системно и долго это закончится крахом.
И как импорт туда где эти электрички покупают - так таможенные пошлины решают и их не от 1го евро или доллара будут считать, а от цены защищаемого внутреннего производителя.
То на ціннику і напишуть "вартість 1 євро + податок від вашої влади". Для покупця це буде все одно дешевше електричних німців. Протриматися рік головне
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:16
whois2010 написав: барабашов написав:
У них себестоимость электричек уже выше чем они распродавали прошлогодние в марте этого года(у себя в чайне, рашкаблогера случайно в трубе нашёл, он там сравнивал цены на ксиоми с бёдами разными с VW и Мерседес, тоже китайского пр-ва)
Системно и долго это закончится крахом.
И как импорт туда где эти электрички покупают - так таможенные пошлины решают и их не от 1го евро или доллара будут считать, а от цены защищаемого внутреннего производителя.
То на ціннику і напишуть "вартість 1 євро + податок від вашої влади". Для покупця це буде все одно дешевше електричних німців. Протриматися рік головне
як мені подобаються ті люди, які агітують за тих, хто порушує економічні правила, й щиро вважає, що інші мають їх притримуватися
варіант від повної заборони ввезення до такого рівня податків, що імпорт буде дорожчий від місцевого виробника - ні?
вам же написало, але схоже незрозуміло. за потреби розвинені країни або самі відновлять виробництво, або куплять в інших країнах - Мексика, В'єтнам, та ж Індія. а от куди Китай продасть всю свою продукцію в цьому випадку - питання риторичне.
й є ще така точка зору - Китай продає реальні товари за фантики - долари та євро. питання - то хто розумний?
я трохи по-іншому це трактує, але деякі зерна раціональності в цьому вислові є...
