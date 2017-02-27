RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11975119761197711978
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 12:07

  Успіх написав:Як я на валютній гілці ще НАВЕСНІ про це трубив/бив на сполох - то більшість форумчан лише хі-хікали, мовляв - та все ок, ціни нормальні! Треба просто більше заробляти :lol:

Ну так от, шановні форумчани - заробляйте більше і зростання цін на 200% вам буде смішним! :lol:

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :lol:

Успіх, тобі виплатили кілька мільйонів - ти чого від цін очікуєш?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10079
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 12:23

ДумайТЕ!©(коли щось дурне пишете)

  Shaman написав:тобі виплатили кілька мільйонів
:shock:

Тільки ОДИН лям з "хвостиком" за майже ТРИ РОКИ "каторги/в'язниці/рабства"!


Іди ти на такий "жир"?
Чому не хочеш? :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 8732
З нами з: 18.03.21
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1012 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 12:46

  Успіх написав:
  Shaman написав:тобі виплатили кілька мільйонів
:shock:

Тільки ОДИН лям з "хвостиком" за майже ТРИ РОКИ "каторги/в'язниці/рабства"!

Іди ти на такий "жир"?
Чому не хочеш? :lol:

хоч трохи роззирнись від своєї егоцентричності. тобі виплатили, ще багатьом виплатили. я зараз не розписую, але залишки коштів на рахунках зростають - чого ти очікуєш від цін?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10079
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 14:01

І пох, що курс долара - стабільний!

  Shaman написав:але залишки коштів на рахунках зростають - чого ти очікуєш від цін?..
Зростають в кого? У військових - це нормально!👍
А в тцкашників/чиновників і т. п. - це НЕ нормально!

Іншим - пересічним людям, пенсіонерам і т.п. - як їм жити при таких цінах?
Успіх
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 8732
З нами з: 18.03.21
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1012 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 14:32

  Успіх написав:
  Shaman написав:але залишки коштів на рахунках зростають - чого ти очікуєш від цін?..
Зростають в кого? У військових - це нормально!👍
А в тцкашників/чиновників і т. п. - це НЕ нормально!

Іншим - пересічним людям, пенсіонерам і т.п. - як їм жити при таких цінах?

на пальцях - коли кількість грошей в економіці збільшується, то ціни будуть зростати, є таке правило. й воно не звертає уваги, є гроші в людей, немає. це як мороз взимку - йому байдуже, є в тебе опалення чи ні...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10079
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 14:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Іншим - пересічним людям, пенсіонерам і т.п. - як їм жити при таких цінах?


Працювати. Робота є
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10835
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 14:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:на пальцях - коли кількість грошей в економіці збільшується, то ціни будуть зростати, є таке правило


А курс валюти? Дорожче буде?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10835
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 14:55

  Investor_K написав:
  Shaman написав:на пальцях - коли кількість грошей в економіці збільшується, то ціни будуть зростати, є таке правило

А курс валюти? Дорожче буде?

буде. але на курс валюти НБУ може спливати безпосереднє, тому тримає його зі своїх міркувань.

а на ціни вплив лише опосередкований - тому вони зростають, як ще одна ознака що треба гривню девальвувати - хоча б на різницю інфляцій гривні та валюти.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10079
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 17:50



Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте корисні відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5164
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1158 раз.
Подякували: 2061 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11975119761197711978
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Monk23 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 214, 215, 216
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2150 13559135
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 жов, 2025 10:06
барабашов
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3637, 3638, 3639
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
36381 38043408
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 жов, 2025 23:57
Козак-характерник
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23514651
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Revolut (79)
13.10.2025 18:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.