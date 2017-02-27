RSS
  11981
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 14:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ЛАД написав:И я сомневаюсь, что, например, зарплата продавцов у будивельника выросла так же сильно, как цены.

Ростуть і у продавців:
Рівень зарплат у мережах, зареєстрованих у Львівській громаді:
«Близенько» – 26,8 тис. грн/місяць (2725 працівників);
«Арсен» – 24,1 тис. грн/місяць (1488 працівників);
«Рукавичка» – 23,9 тис. грн/місяць (2600 працівників);
«Галицька свіжина» 20 тис. грн/місяць (652 працівники).
Рівень зарплат у мережах, зареєстрованих поза межами Львівської громади:
АТБ – 40,9 тис. грн/місяць;
Comfy – 34,3 тис. грн/місяць (139 працівників у Львові);
«Епіцентр» – 33,3 тис. грн/місяць (1610 працівників у Львові);
«Аврора» – 31,8 тис. грн/місяць (424 працівників у Львові);
«Метро» – 30,9 тис. грн/місяць (274 працівників у Львові);
«Сільпо» – 25,7 тис. грн/місяць;
Eva – 27 тис. грн/місяць;
«Ашан» – 21,2 тис. грн/місяць (494 працівників у Львові);
Сімі – 20,9 тис. грн/місяць.
https://zaxid.net/miska_rada_nazvala_se ... a_n1621528

І щоб утримати людей, то ЗП має бути конкурентна. Тим більше, що Львів демонструє рекордний виїзд молоді
Ефект доміно: чому за виїздом 18-22-річних може посипатися вся Україна — експерти шокували майбутнім https://tsn.ua/exclusive/efekt-domino-c ... 30144.html
Кількість українців категорії 18-22 роки, які виїхали за кордон у вересні, зросла в 10 разів порівняно з серпнем.
Судячи з відгуків роботодавців зі сфер ритейлу та гостинності, то ситуація у них значно ускладнилася, але найбільше страждає роздрібна торгівля. Сфера виробництва і раніше потерпала через відсутність кадрів, і мені здається, що вона і надалі потерпатиме, вони, як то кажуть, страждають мовчки. Аграрії, можливо, переживуть відсутність кадрів до наступної весняної активності.
Є загроза „ефекту доміно“. Якщо, наприклад, з України виїжджає хлопець віком 18-22 роки, то з ним у разі серйозних стосунків, виїде і його дівчина. Також слідом за хлопцями 18-22 можуть виїжджати їхні мами, якщо чоловік ще не дуже самостійний. Взагалі, жінки можуть вивозити і молодших дітей, аби за кордоном родина була разом.
У Львові відтік молоді значний — до 30% від усього колективу закладу. Вони вже поїхали за кордон або збираються це зробити. У Львові з цим є серйозна проблема.
https://tsn.ua/exclusive/efekt-domino-c ... 30144.html

Час від часу звучать приголомшливі багатомільйонні цифри неплатників податків, де ще і береться методологія західна з працездатним віком 16-65 на відміну від реальних меж для нас, тьма неоновлених "ухилянтів". От цікаво, влада має хоч для себе реальну картину, бо те що я спостерігаю, громадян, а особливо чоловіків, меншає як у дирявому кориті.
2
4
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 16:07

  Навуходоносор написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:У нас, если даже "кількість грошей збільшується", то явно у относительно узкого слоя населения.
Для представників когорти парторгів - все що в Україні - все погано....
От є наприклад 1 млн в ЗСУ(+2-3 млн членів їх сімей) + 0,3?млн членів сімей загиблих -виплати яким дуже суттєві..
Ця группа - відноситься до вузького кола?

А для когорти олігархів - звичайно, ж, все добре;)
Тільки державу шкода.

це для кого зараз добре? для РЛА? чи може для ІВК? чи у Пороха все ок? може й наших сг все добре? проблеми зараз у всіх. й результат війни - майже зник оцей вплив олигархів на владу. тому власне й використання слова "олігарх" - це вже для слоупоків 8)
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 16:08

  Навуходоносор написав:
  Shaman написав:а як "непомерные военные расходы" впливають на інфляцію? ;)

Комбайнейро, ты ещё здесь?

ти щось хотів запитати про курси валют? 8)
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 16:16

  ЛАД написав:...
И вопрос не в этом. Разговор о причинах инфляции. Думаю, у нас всё же основное это инфляция издержек.
Растут цены на ээ, газ (не для физлиц), расходы на перенос предприятий в тыл, расходы на восстановление разрушенного.
Зарплаты тоже, конечно, растут, но вслед за ценами и медленнее их. Зарплаты военным насколько знаю, вообще не растут. А по тому, что здесь пишут, скорее, уменьшаются за счёт более строгого учёта боевых. Или я ошибаюсь?
И я сомневаюсь, что, например, зарплата продавцов у будивельника выросла так же сильно, как цены.

можна гратися словами, але відміна фінансів від економіки, що фінанси більш конкретні, їх можна побачити на реальних цифрах. а визначити, що спричинило інфляцію - це лише припущення. але таке просте питання - зросли ціни на товари, зп треба піднімати - а що сталося? одна з причин інфляції - це закриття дефіциту бюджету за рахунок емісії в тій чи іншій формі. це важливий фактор та одне з першоджерел інфляції

оскільки в нас бюджет дуже дефіцитний, то вкид грошей за рахунок допомоги - просто шалений. але він балансується великим торговим дефіцитом, й насправді останні пару років кількість гривень в економіці - доволі стала.

зарплата виросла настільки, скільки й загалом по ринку. у Львові з початку війни - може й не в два рази, но більше, ніж в півтора.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 16:57

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:У нас, если даже "кількість грошей збільшується", то явно у относительно узкого слоя населения.
Для представників когорти парторгів - все що в Україні - все погано....
От є наприклад 1 млн в ЗСУ(+2-3 млн членів їх сімей) + 0,3?млн членів сімей загиблих -виплати яким дуже суттєві..
Ця группа - відноситься до вузького кола?
Для оторванного от жизни и упивающегося своими достижениями львовского лавочника всё прекрасно.
Сколько из 1 млн в ЗСУ получают боевые и в каком размере?
А сколько получают солдаты в тылу, без боевых?
Тебе від інтернета відлучили? буває , особливо з тими хто на китайській і педераційній шукає...
Витрати на оплату служби в ЗСУ
Бюджет України
2025 (виконують)- 1126 млрд грн
2026(затвердили)- 1146 млрд грн
Сам поділиш на 1 млн військовослужбовців-чи допомогти?
бо кажуть москальська так виїдає мозок що до сорока років крім водка где б.л.ять - в голові вже нічого не залишається
Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ЛАД написав:И я сомневаюсь, что, например, зарплата продавцов у будивельника выросла так же сильно, как цены.
Як мене задрачує позиція совків все просравших(включно з тим що вони будували)
Слухай ти , а уяви собі 1922, ти підходиш до членіна і так йому в очі
влАдІмІр ІллІч - а як виросли зарплати в трудящихся...
потім проходить 10 років і ти до сраліна
йоська а як виросли доходи в селян України....
потім ще 10 років і ти до того ж сраліна
йося а чи підняв ти пайку для працівників гулагу які охороняють створювачів матеріальних цінностей в гулагу....

Тому ше раз
під час війни зарплати росли тільки один раз і то в гітлера в працівників газових камер...
і як я бачу - одного там недопалили , бо напевно грошей в гітлера не вистарчило...

ПС
Головним критерієм адекватності зарплати - є відсутність плину кадрів.
В мене він відсутній.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 19:19

Посміхаємось і махаємо рукою!©))

  Успіх написав:
  Ірина_ написав:
Ціни на продукти в Україні ростуть. І ніби нічого дивного, бо в країні війна, інфляція. Але ціни летять угору, подекуди на 200 відсотків. Чи буде продуктовий цінопад до кінця року та чого чекати восени - дізнаєтесь у цьому відео.

00:00 Дані Держстату. Ціни летять в космос. Які продукти дорожчають найбільше?
02:02 Чому ціни ростуть так швидко. Пояснення економіста
04:11 Стоп ціни! Чи вдасться приборкати продуктову інфляцію?
04:52 Як інфляція з'їдає нашу зарплату! Економіст пояснює, що робити новому уряду?
08:15 Як вижити? Думки українців про ціни на продукти
09:40 Дві тенденції у наших супермаркетах

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі новини


Як я на валютній гілці ще НАВЕСНІ про це трубив/бив на сполох - то більшість форумчан лише хі-хікали, мовляв - та все ок, ціни нормальні! Треба просто більше заробляти))

Ну так от, шановні форумчани - заробляйте більше і зростання цін на 200% вам буде смішним! :lol:

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© 😁




Шановні форумчани, все гуд!
Все нормально з цінами! Розслабтесь!😁

А те, що помідори вже знову пА100(а ще не так давно були по 30-40) - то це просто міраж! :lol: :mrgreen:
Зображення
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 19:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Успіх написав:
  Успіх написав:
  Ірина_ написав:
Ціни на продукти в Україні ростуть. І ніби нічого дивного, бо в країні війна, інфляція. Але ціни летять угору, подекуди на 200 відсотків. Чи буде продуктовий цінопад до кінця року та чого чекати восени - дізнаєтесь у цьому відео.

00:00 Дані Держстату. Ціни летять в космос. Які продукти дорожчають найбільше?
02:02 Чому ціни ростуть так швидко. Пояснення економіста
04:11 Стоп ціни! Чи вдасться приборкати продуктову інфляцію?
04:52 Як інфляція з'їдає нашу зарплату! Економіст пояснює, що робити новому уряду?
08:15 Як вижити? Думки українців про ціни на продукти
09:40 Дві тенденції у наших супермаркетах

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі новини


Як я на валютній гілці ще НАВЕСНІ про це трубив/бив на сполох - то більшість форумчан лише хі-хікали, мовляв - та все ок, ціни нормальні! Треба просто більше заробляти))

Ну так от, шановні форумчани - заробляйте більше і зростання цін на 200% вам буде смішним! :lol:

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!




Шановні форумчани, все гуд!
Все нормально з цінами! Розслабтесь!

А те, що помідори вже знову пА100(а ще не так давно були по 30-40) - то це просто міраж! :lol: :mrgreen:
Зображення
А шо не так? Жовтень вже. І трохи більше 2$ за кг помідор.
  Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 19:26

Надо было учиться. Тогда заработок позволил бы не переживать о цене продуктов.

И да, дешёвые грунтовые помидоры уже кончились.
У помидоров век недолог (почти с)
"А в остальном, прєкрасная Маркіза - всьо хорошо, да хорошо!

  Faceless написав:І трохи більше 2$ за кг помідор
А я як написав?
Я так і написав "смішні ціни"! :lol:

Подумаєте, якісь банани, які теж поганенько зберігаються(як і помідори) - коштують 62грн!

Банани, напевно, в нас легше вирощувати в парниках))))
