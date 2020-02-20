RSS
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 16:18

заDDoSили

  Чорний Ворон написав:Не вперше таке після виплат :x

заDDoSили мамкині інвестори
прокрутити бабло дві доби, нормально так заробіток, з інвестора по нитці
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:10

Не можу зайти в додаток. Пише, що це через оновлення системи. На пошті відповіли, що все працює. Це лише в мене так?
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 23:18

  flyman написав:заDDoSили мамкині інвестори
прокрутити бабло дві доби, нормально так заробіток, з інвестора по нитці

Пальцем в небо. Особенно второе:
Зверніть увагу на особливі умови торгівлі сьогодні✨:

• Котирування купівлі (включно з придбанням продукту ICU «Гнучкий Фікс») здійснюються за вчорашніми цінами. Це означає, що клієнти, які не змогли здійснити операції вчора, не втрачають своїх відсотків за попередній день.✅

• Котирування продажу здійснюється за сьогоднішніми цінами. Таким чином, ті, хто придбав активи вчора, зберігають свої умови та заробляють у разі продажу.💰


  talja написав:Не можу зайти в додаток. Пише, що це через оновлення системи. На пошті відповіли, що все працює. Це лише в мене так?

Работает. Это точно свежий запуск? Если до этого запускалось, допустим, сутки назад, то могло залипнуть в таком состоянии и его требуется прибить в последних запущенных (квадратная кнопка на Андроиде) приложениях.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 16:42

Re: Відгуки про ICU

Вхід на сайт та в застосунок у всіх не працює? Пише не правильний логін/пароль, але смс присилає, однак далі не пускає
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 17:17

l_e_x Так
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 23:46

moveton так і було. Дякую
